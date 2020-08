Chiara Ferragni troppo scollata ‘Che tet**ne’: l’influencer presa di mira dagli haters

Chiara Ferragni posta moltissime foto sui suoi social ed è spesso vittima di haters. L’ultima risposta però è esilarante a chi le scrive “Che t***e piccole.”

Chiara Ferragni è spesso al centro di polemiche e vittima degli haters, che sembrano non apprezzare nulla di quanto fa. Una delle ultime foto che ha postato è stata molto criticata e fa parte di una serie molto carina, che la ritraggono anche insieme al figlio. In una si nota il generoso scollo ed ha ricevuto moltissime critiche e prese in giro come “Che t***e piccole e lei con la sua consueta ironia ha risposto.

La foto del “mini décolleté”

Possiamo leggere di quanto successo dalle pagine di Leggo.it. Chiara Ferragni come detto ha postato una serie di scatti ed una ha attirato moltissimi haters che non hanno perso l’occasione di fare il consueto body shaming, per le misure del décolleté dell’influencer.

I commenti sono stati tantissimi ma molti erano del tenore “Che t***e piccole.” L’influencer ha risposto con molta ironia, spiazzato tutti i suoi fan e no. La Ferragni è in vacanza col figlio, il marito Fedez e un gruppo di amici in Sardegna.

La risposta piccata

Chiara è nel giardino della villa per le vacanze e lo scatto incriminato è stato fatto davanti alla piscina della sua casa vacanze. Chiara ha un vestito dallo scollo profondo, nero attillato decorato con stelline. I suoi fan hanno molto apprezzato il look, mentre gli haters hanno incominciato a lasciare commenti impietosi.

La risposta non si fa attendere e strappa moltissimi like e apprezzamenti:

“Adoro che nella tua bio scrivi ‘non esistono problemi, solo soluzioni’ e pensi che il mio seno piccolo sia un problema. Ma tutto ok?”

Alcuni commenti di sostegno sono apparsi nel suo post

“Sei Bellissima” “Brava Chiara.” “Sei di esempio per tutte le ragazze senza seno. Anche se hai molti soldi, non ti sei rifatta. Sei una grande, ti ammiro!”

Chiara ha anche risposto a questa sua fan: