Chiara Ferragni ‘Cattiva mamma’: indifferente al pianto di Leone, il web insorge

Chiara Ferragni pesantemente insultata dopo l’ultima foto insieme al piccolo Leone. Gli utenti insorgono contro l’influencer

Ancora una volta Chiara Ferragni è al centro delle polemiche. Ogni scusa è buona per gli utenti, per criticarla e polemizzare sul suo stile di vita, forse spesso per pura invidia.

Troppo scoperta, troppo assente nella vita di Leone, troppo indifferente nei confronti del suo pianto. Ancora una volta si trova nell’occhio del ciclone, per essere una ‘cattiva mamma’.

La bellissima influencer moglie del rapper Fedez, risponde quasi sempre a tono alle critiche, ricordando alle donne che la seguono, che una mamma, ai tempi d’oggi può benissimo dividersi tra carriera e famiglia, e di non star troppo a puntare il dito, perchè ‘nessuno di noi è perfetto’.

Chiara Ferragni ‘indifferente’ al pianto di Leone

La dolcissima Chiara Ferragni, torna al centro delle polemiche a causa di uno scatto in cui appare sorridente, mentre il suo piccolo leone ‘piange’, tra le sue braccia.

La foto è accompagnata da una didascalia del tutto ironica, in cui è riportato:

“Siamo così felici di partire per le vacanze”

Chiara Ferragni gli insulti ‘velenosi’ degli utenti

La foto pubblicata dalla moglie del Rapper Fedez, ha conquistato da subito numerosissimi like e commenti.

Molti incantati ne contemplano la tenerezza altri con cattiveria, trovano il cavillo per mettere ancora in discussione il ruolo di madre della Ferragni.

Ecco cosa si legge tra i commenti, alcuni di essi davvero ‘velenosi’ commentano gli utenti, accorrendo in difesa della bella influencer:

‘se ne strafo*te,l’importante è postare foto x guadagnare soldini’

poi, chi gentilmente le consiglia di calmarlo prima di scattare una foto:

‘Ma invece di fotografare tuo figlio, perché non cerchi di farlo calmare? Che tristezza!’

e ancora:

‘invece che farsi le foto dovrebbe prima pensare a far star bene il figlio e non lasciarlo piangere disperato. solo perché lei deve postare ogni singolo momento sui social’

Ma infondo, quale genitore non ha mai scattato una foto al proprio bambino mentre piange, mostrando a tutti la sua tenerezza?

Ecco lo scatto che ha fatto infuriare il web: