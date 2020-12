Bonus Occhiali 2021, come ottenere lo sconto di 50 Euro?

Il bonus occhiali 2021 è previsto dalla Legge di Bilancio e da la possibilità agli utenti di ricevere uno sconto. In che cosa consiste e come ottenerlo.

Ecco il bonus occhiali 2021 che si può ottenere per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto. Vediamo insieme requisiti e domanda.

Che cos’è il bonus occhiali?

Questo contributo economico è previsto all’interno della Legge di Bilancio 2021 riconosciuto nel caso di acquisto di occhiali e lenti a contatto, di un valore pari a 50 Euro. Tutti i soggetti che hanno un Isee fino a 10.000 Euro possono richiederlo, ma non prevede alcuna detrazione fiscale bensì uno sconto immediato che viene calcolato sul prezzo d’acquisto.

In un drammatico momento storico come questo che si sta vivendo, le Associaizioni degli attori hanno espresso la loro soddisfazione per il Bonus Vista:

“si tratta di un importante passo che riconosce il benessere visivo e tutela del bene in vista”

Come riporta The Italian Times.

Come ottenere il bonus

Ma come si può richiedere? Prima di tutto bisogna attendere l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 e poi attendere 60 giorni per la sua entrata in vigore. Una volta fatto questo, ci saranno numerosi altri dettagli ma al momento è stato evidenziato che sia previsto uno sconto alla cassa pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

L’Isee 2021 non dovrà superare i 10.000 Euro e si richiederà attraverso il sito del Governo. Tutte le disposizioni sono ancora in fase di gestione e una volta che tutto quanto sarà messo nero su bianco, gli utenti potranno procedere. Non sono chiare, ad oggi, anche le modalità e i negozi che aderiranno a questo bonus.

L’emendamento in Commissione di Bilancio proposto dalla Commissione Difesa Vista Onlus ha destinato 5 milioni l’anno – 2021 2022 2023 – al fine che questo voucher venga erogato per il bene e la salvaguardia della vista.