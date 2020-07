Belen Rodriguez sfotte De Martino e sbotta con la Marcuzzi “Solo Caz**te”

Belen Rodriguez attacca Stefano De Martino: lo sfogo sui social dopo la rivelazione dei messaggini

Belen Rodriguez non ci sta a rimanere in silenzio e decide di rispondere in merito alla bufera mediatica in cui è coinvolta con Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

La showgirl italo-argentina ha postato un video sui social in cui attacca l’ex compagno e padre di Santiago, che diventa immediatamente virale…

Cos’è successo finora

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati e il silenzio sui social si era rivelato molto eloquente. I fan della coppia avevano intuito la rottura tra i due, così Belen aveva deciso di rompere il silenzio con un video in cui esternava i suoi pensieri.

Il pubblico sospettava un tradimento, confermato da Dagospia, che ha presunto una relazione o un flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. L’ex ballerino di Amici ha così voluto smentire immediatamente.

Anche Belen Rodriguez ha smentito qualsiasi complicità di Alessia Marcuzzi, ma il sospetto di un tradimento rimane ancora.

Gli attacchi di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, infatti, ha smentito che la donna con cui De Martino l’avrebbe tradita sia Alessia Marcuzzi, ma non ha mai smentito il tradimento in sé.

Ad aumentare ancor di più i sospetti la condivisione, sul suo profilo Instagram, della canzone Bella senz’anima di Riccardo Cocciante; la stessa che Emma Marrone dedicò a Belen quando scoprì del tradimento del ballerino di Amici.

Inoltre, la showgirl, impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, si è fatta riprendere in un video in cui fa il verso a Stefano.

“Quando mi innamorerò, ve lo farò sapere”

Queste le parole della modella, che sono un chiaro riferimento alle frasi pronunciate da De Martino durante i video in cui smentiva di avere una relazione con la Marcuzzi.