‘A Barbara D’Urso piace il p***e’: l’imbarazzante rivelazione a Pomeriggio cinque

Barbara D’Urso è rimasta a bocca aperta. Ormai i suoi ospiti sono sempre più maleducati: ecco cosa hanno rivelato in diretta

Siparietto inatteso a “Pomeriggio Cinque”. Barbara D’Urso chiede al giovanissimo youtuber Denis Dosio a fare un provino per Lory Del Santo, regista del capolavoro trash “The Lady“, e prende avvio la gaffe degna del primissimo posto dei Nuovi Mostri di “Striscia La Notizia”, come dichiarato da Carmelita in diretta.

Denis Dosio deve provare a rimorchiare la d’Urso e il ragazzo tanto bello quanto frizzante commette un inaudito scivolone:

“Ciao tesoro, conosco un posticino qui dietro. So che ti piace il pesce! Ti porto a mangiare il pesce”.

Imbarazzo e risate, ma Dosio riesce addirittura a peggiorare la situazione:

“Non intendevo quel pesce…”.

Da Barbara D’Urso, Denis Dosio contro Raffaello Tonon

Denis, durante la diretta, al di là delle battutine sconce, ha anche suscitato un sacco di simpatia a tutti i presenti, tranne che a Raffaello Tonòn.

Il componente degli Onestòn ha infatti più volte lanciato frecciatine a Denis Dosio, alludendo al fatto che il ragazzo non ha fatto nulla per arrivare dov è.

Nessuna dote particolare, solo estrema bellezza

Ed il ragazzo, in effetti, ha ammesso di non aver utilizzato alcuna dote particolare, se non il suo splendido sorriso e il suo fisico molto vicino all’essere statuario.

Denis ha infatti detto che quello di diventare famoso era proprio il suo intento, ma non ci era mai riuscito fino a poco tempo fa.

Nuove carriere sui Social network

Sono sempre di più i ragazzi che scelgono la via dei network per intraprendere una fruttuosa carriera lavorativa ed è proprio questo il caso di Denis Dozio.

Lo ha ricordato Anche Barbara d’Urso a Raffaello Tonon, dicendo che non voleva che il ragazzo si sentisse troppo in difetto per quello che aveva scelto di fare.