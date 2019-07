Antonella Mosetti, bollente sui social. L’Ex ragazza di ‘non è la Rai’ manda in delirio gli utenti mostrando il lato B

Antonella Mosetti classe 1975, è una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo. Esordisce come ragazza di ‘Non è la Rai’, per poi debuttare in diverse figure, quali modella, conduttrice e attrice.

La showgirl nelle ultime ore ha riscaldato il suo profilo social pubblicando uno scatto davvero ‘mucho caliente’, mostrando in tutta la sua bellezza, il suo ‘perfetto’ lato B.

Antonella Mosetti senza freni: ‘Semplicemente il c*lo’

Non tutti hanno apprezzato la ‘schiettezza’ dell’Ex ragazza di ‘Non è la Rai’, definita come poco elegante, per una donna di un certo calibro al di sotto della sua foto che ha subito ottenuto oltre 12mila like:

‘Se avessi scritto ‘semplicemente il fondoschiena’ sarebbe stato più elegante’

Troppo ‘grezza’, Antonella Mosetti, per alcuni, ma troppo ‘vera’ per altri, che invece hanno voluto omaggiare chi come lei, ‘come poche al mondo’, non si servono di frasi filosofiche, per raccontare i propri scatti.

La Mosetti mostra il lato B: lo scatto da urlo

La showgirl, nel suo post su Instagram pubblicato qualche giorno appare in tutta la sua bellezza mentre mostra ‘semplicemente’ il suo ‘cu*o’ nel bagno del suo appartamento dinanzi allo specchio.

Antonella Mosetti, è di schiena fasciata da un seducente trikini rosso molto apprezzato dal pubblico maschile che non ha potuto che cedere difronte alla bellezza del suo corpo, nonostante la sua età.

C’è da dire però che ‘corpo’ a parte, la modella insieme a sua figlia Asia Nuccetelli, sono spesso al centro delle polemiche per le copiose operazioni di chirurgia estetica adoperate sui loro volti che nel corso del tempo, le hanno rese agli occhi ‘irriconoscibili’.

Ecco lo scatto pubblicato dalla Mosetti su Instagram: