Anna Tatangelo nuda sotto la doccia: prova a coprirsi il seno, lo scatto da bollino rosso manda in estasi i fan

Anna Tatangelo ha lasciato tutti senza parole. Questa volta ha osato forse un po’ troppo. La cantante si è lasciata immortalare sotto la doccia

Una Anna Tatangelo così infuocata non l’abbiamo mai vista. La cantante ha voluto questa volta osare di più pubblicando uno scatto che ovviamente, in poche ore, ha cumulato tantissimi like, commenti e condivisioni.

Anna Tatangelo stuzzica la gelosia di Gigi D’Alessio

Un napoletano doc come Gigi D’Alessio sicuramente è geloso di Anna Tatangelo, soprattutto del fatto che la sua bella fidanzata spesso condivide con i fan degli scatti che lasciano davvero senza parole. La sua bellezza però, c’è da dire è seconda alla sua voce. Un talento come lei, che nelle classifiche italiane si conquista posizione anche piuttosto alte, è davvero una rarità.

Anna, un’artista con la a maiuscola. Madre natura le ha fatto due doni notevoli: la bellezza e il talento nel canto che le consente di comunicare a tutti le sue emozioni più profonde.

Anna, lo scatto sotto la doccia

La cantante però questa volta però ha voluto osare troppo. Forse sta tirando la corda, con Gigi un po’ troppo. Anna, questa volta, ha voluto togliersi tutto e lasciarsi immortalare sotto una doccia bollente.

Dopo lo scatto in slip, la Tatangelo prova a dare ‘scandalo’ sui social togliendo tutti i veli e lasciandosi scivolare addosso, sotto la doccia, l’acqua bollente. La foto, ovviamente, non poteva fare altro che infuocare i fan. La cosa che stuzzica di più è che, come hanno notato alcuni follower, la cantante sembra proteggere da sguardi indiscreti il suo seno prosperoso.

Anna, anche questa volta, è riuscita a canalizzare su di sé tutte le attenzioni dei suoi fan. Non si può restare che incantanti di fronte alla sua bellezza. Cosa ne penserà il nostro Gigi? Sicuramente non gli farà piacere vedere la sua compagna così corteggiata.