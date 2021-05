Adriana Volpe, spuntano le foto choc prima della chirurgia: è irriconoscibile

Rivelate le foto incredibili che mostrano la conduttrice di Ogni Mattina come non l’avevate mai vista prima.

Conosciamo tutti la bellissima e talentuosa conduttrice italiana Adriana Volpe.

Per lei il tempo sembra proprio non essere cambiato. Appare sempre bella come quando era giovanissima.

Eppure, però, qualcosa è cambiato. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la conduttrice avrebbe ceduto alla chirurgia e queste foto lo confermerebbero. Guardiamole insieme!

Il successo di Adriana Volpe

Adriana Volpe è un volto fisso delle nostre trasmissioni televisive ormai da decenni.

Ha condotto Mezzogiorno in famiglia, Domenica in famiglia, I fatti vostri e ora è al timone di Ogni Mattina, la trasmissione che tutti i giorni va in onda sul canale di TV8.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP e la rottura con Giancarlo Magalli, alla conduttrice è stato affidato un programma tutto suo che conduce con grande maestria.

In molti, però, non hanno potuto non notare come Adriana Volpe sia sempre impeccabile e bellissima. Quale sarà il segreto della sua bellezza? A svelarlo ci ha pensato Striscia La Notizia!

Adriana Volpe, le foto choc prima della chirurgia

Striscia La Notizia ha mandato in onda alcune foto inedite, che mostrano Adriana Volpe prima di diventare la conduttrice che conosciamo tutti oggi.

Il primo scatto risale a molti anni fa, a quando Adriana Volpe portava addirittura i capelli mori: sono rare le foto in cui non è bionda.

Ma non sono soltanto i capelli ad attirare l’attenzione del pubblico: in questa foto, infatti, la conduttrice appare davvero molto diversa.

In base al tg satirico di Canale 5, Adriana Volpe avrebbe rifatto i denti e anche il naso.

Sembra che Adriana Volpe non abbia mai confermato di aver ceduto a questi ritocchini estetici, che non sarebbero gli unici.

In base a questa foto, infatti, Adriana Volpe si sarebbe anche rifatta il seno.

E voi, notate la differenza tra il prima e il dopo di Adriana Volpe?