Bianca Guaccero, sono anni che ci tiene compagnia: si fa fregare il posto proprio da lei | Inimmaginabile

Periodo drammatico per la conduttrice Bianca Guaccero, le viene soffiato il posto proprio da lei. Ecco di chi si tratta e cosa ha in serbo il destino per lei: tutti i dettagli a riguardo.

Sono ormai diversi anni che la fantastica conduttrice ci tiene compagnia con la conduzione del rinomato programma seguito praticamente dalla maggior parte della popolazione italiana. Negli anni lei si è dimostrata una presentatrice eccezionale e per questo motivo infatti, quella che doveva essere solo un’occupazione provvisoria, è presto diventata un’occupazione fissa. Il suo posto però attualmente si ritrova il bilico, la donna infatti pare che stia attraversando un periodo abbastanza difficile.

Lei ama ricoprire questo ruolo, eppure, nonostante questo a breve si ritroverà in una situazione completamente diversa. Vi sono molte voci che attualmente circolano sul suo conto. D’altronde non è di certo la prima conduttrice che affronta un momento simile. Solo qualche mese fa la famigerata conduttrice Barbara D’Urso, personaggio estremamente stimato nel mondo dello spettacolo italiano, si è ritrovata immersa in un mare di problemi.

Per questo motivo infatti i piani alti hanno deciso di spodestarla dal suo trono cedendo il suo stesso programma televisivo nelle mani di un’altra donna. Stessa cosa sta per accadere anche a Bianca. Vediamo quindi nel dettagli di chi si tratta.

Chi sostituirà Bianca Guaccero? L’indiscrezione senza precedenti

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente, la donna attualmente si ritrova davanti ai suoi stessi occhi ed alla sua stessa carriera lavorativa una situazione a dir poco preoccupante. Eppure, il programma da lei condotto non ha subito affatto di perdite, numericamente parlando. Anzi, nel tempo ha iniziato ad acquistare l’attenzione di altri innumerevoli telespettatori. Pare però che i piani alti abbiano ben altri programmi per lei. A prendere il suo posto all’interno dello studio di Detto Fatto sarà Mia Ceran.

Ebbene si, lei ricoprirà il suo ruolo. Ma che fine farà la donna? Secondo quanto si vocifera pare che lei, a sua volta, occuperà il ruolo di un’altra conduttrice: Antonella Clerici. Ovviamente non la spodesterà ma, semplicemente, sarà a capo di un programma televisivo che occuperà lo spazio lasciato dalla fine di È sempre mezzogiorno.

Pare attualmente si stiano accordando sul da farsi. Alcuni dettagli però sono trapelati, il programma in questione sarà estivo, anche se non si capisce realmente di cosa tratterà. Non ci resta quindi che attendere ed aspettare l’evolversi degli eventi così da capire esattamente cosa accadrà nella sua carriera lavorativa.