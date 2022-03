Omicidio Niccolò Ciatti, il processo per il ceceno Bissoultanov si farà anche in Italia

Niccolò Ciatti, 22enne di Scandicci, venne ucciso in una discoteca di Lloret del Mar (Spagna) il 12 agosto del 2017.

Rassoul Bissoultanov, uno dei tre ceceni accusati dell’omicidio di Niccolò, aveva chiesto di essere processato in Spagna, perché nel nostro Paese non avrebbe garanzia di difesa. Lo scorso dicembre era stato scarcerato da Rebibbia, per un “vizio di forma”.

L’omicidio di Niccolò Ciatti

Era la sera del 12 agosto del 2017 quando Niccolò Ciatti, 22enne di Scandicci (Firenze), venne brutalmente pestato mentre si trovava in una discoteca di Lloret del Mar, in compagnia di alcuni amici.

Stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza nella cittadina spagnola, prima di rientrare in Toscana l’indomani mattina.

Nella sua amata terra però Niccolò non sarebbe più tornato vivo. Quella sera un pestaggio brutale lo ridusse in fin di vita. Il suo ultimo respiro lo esalò qualche ora dopo in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate.

A sferrargli il colpo mortale alla testa sarebbe stato il ceceno Rassoul Bissoultanov, 26 anni, esperto di arti marziali, in particolare del tipo di lotta chiamata Mma.

La scorsa estate, dopo una lunga vicenda legale tra Spagna e Italia, il ceceno era stato estradato nel nostro Paese, ma a fine dicembre è stato scarcerato dal carcere di Rebibbia per un vizio di forma.

Anche l’altro ceceno accusato di aver partecipato al pestaggio costato la vita a Niccolò, Movsar Magomedov, è libero e non si sa dove si trovi al momento.

Le parole di Rassoul Bissoultanov

Sul principale indiziato per la morte del giovane toscano pendono due processi. Uno in Italia, già avviato, l’altro in Spagna, la cui prima udienza è prevista per il 30 maggio prossimo.

In Italia, se giudicato colpevole, il ceceno rischia l’ergastolo, mentre nel Paese iberico la condanna è decisamente inferiore.

“Non sono un assassino, la morte del ragazzo è stata un incidente. non fuggo dalla giustizia, però voglio essere giudicato qui in Spagna, perché non mi fido della giustizia italiana”

ha spiegato il 26enne alla stampa catalana.

In Spagna, inoltre, a differenza del nostro Paese, non si svolge il processo se l’imputato non è presente e il timore è che Rassoul Bissoultanov possa far perdere le proprie tracce prima che inizi il processo a suo carico.

Al via il processo in Italia

La notizia tanto attesa dai familiari di Niccolò Ciatti è arrivata: il processo a carico del ceceno accusato dell’omicidio si svolgerà anche nel nostro Paese.

Il dibattimento prenderà il via il prossimo 8 giugno. Per le gravi accuse che pendono su di lui, Rassoul Bissoultanov rischia l’ergastolo.

“Per noi oggi è un giorno d i festa, abbiamo ottenuto tutto quello che chiedevamo, il massimo risultato, adesso l’imputato non potrà rimanere impunito”

ha detto il legale della famiglia Ciatti, l’avvocato Agnese Usai.