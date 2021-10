Alle 3:00 di questa notte domenica 31 ottobre l’orario verrà spostato di un’ora indietro. Ma attenzione che potrebbe essere l’ultima volta che accade in Italia.

Questa notte, precisamente alle 3:00, le lancette verranno spostate di un’ora indietro. Ci sveglieremo con 1 ora di sonno in più ma con 1 ora di luce in meno.

Ora Solare: ultimo anno in Italia?

Potrebbe comunque essere l’ultimo anno che in Italia viene adottata l’Ora Solare. L’UE ha chiesto agli Stati membri di decidere quale sistema utilizzare tra Ora Solare e Ora Legale entro quest’anno.

Il parlamento Europeo, dopo consultazione pubblica di agosto 2018, ha abolito l’obbligo per i paesi membri di passare da un’ora all’altra due volte l’anno. Entro la fine del 2021 infatti ogni Stato dovrebbe decidere in maniera autonoma se adottare per sempre l’ora solare o l’ora legale. Al momento in pochi hanno dichiarato le reali intenzioni.

L’Italia ha infatti chiesto al parlamento Europeo di non prendere decisioni in merito. In un paese come l’Italia infatti non conviene abbandonare il cambio delle lancette.

Quanto si risparmia con l’ora solare?

Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico ha beneficiato di minori consumi pari a 400 milioni di kWh. Traducendo in euro il risparmio sarebbe stato di circa 100 milioni di euro. Meno consumi significa anche meno impatto sull’ambiente, grazie a minori emissioni di CO2 nell’atmosfera.

L’ora legale è stata introdotta nel 1966 e questo sistema permette di sfruttare al meglio le ore di luce, soprattutto durante la bella stagione. Tra marzo a ottobre ad esempio spostando le lancette avanti di un’ora possiamo godere di un’ora di luce in più alla sera in un periodo dell’anno in cui le ore della giornata possono essere sfruttate al meglio per le attività umane.

Questo spostamento permette infatti di accendere le luci la sera un’ora più tardi con un risparmio sostanziale sui consumi di energia elettrica.