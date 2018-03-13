Lettoquotidiano
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Bonus 300 euro ai disoccupati, nuovo dono per gli italiani: richiederlo è facilissimo
Bonus 300 euro ai disoccupati: arriva un “tesoretto” per i disoccupati italiani. Ecco di cosa si tratta e come si …
Se possiedi questi 2 euro con i carabinieri sei fortunato: quanto valgono oggi
Se sei in possesso di una 2 euro raffigurante dei carabinieri puoi ritenerti molto fortunato. Ecco quanto vale. Dal 2002 …
Cronaca
Andrea Giambruno fuori da Mediaset? L’indiscrezione
Dopo il polverone seguito ai video rilasciati da “Striscia la Notizia”, secondo alcune indiscrezioni Andrea …
Giambruno – Meloni, spunta un terzo fuori onda?
Nella burrasca generata dai video mandati in onda da Striscia la Notizia, spunta forse un …
Personaggi
Nuove polemiche su Chiara Ferragni per una scelta poco sostenibile
Chiara Ferragni ha deciso di fare un aperitivo con gli amici noleggiando degli elicotteri per recarsi in un ghiacciaio, subito …
Serena Williams, la più grande tennista di tutti i tempi
Serena Williams è, numeri alla mano, la più grande tennista di tutti i tempi. E oggi, contro l’australiana Ajla Tomljanovic, …
Spettacolo
Antonio Jorio, ve lo ricordate a UeD? Ecco che fine ha fatto oggi
Antonio Jorio, cavaliere di Uomini e Donne è sparito dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa …
Belen Rodriguez: sapete che studi ha fatto? Ci stupisce ogni volta
Belen Rodriguez ha un titolo di studio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco la …
Salute E Benessere
“È pericoloso, non mangiatelo”, urgente richiamo alimentare: ce l’hai in cucina
Ecco qual è l’ultimo richiamo alimentare di un prodotto che stava mettendo a rischio la nostra salute. Lo usavamo praticamente …
Pomodori e basilico, cosa accade al tuo corpo se li mangi insieme: non te l’aspetti proprio
Una accoppiata vincente a cui non si rinuncia in estate è pomodori e basilico. Questi due ingredienti combinati insieme sono …
Cucina
Zucchine gratinate, si preparano nel giro di pochi minuti: una vera bontà
Ecco che vi illustriamo una ricetta davvero semplicissima per preparare delle zucchine gratinate. Gli ingredienti …
Buonissima no? 2 ingredienti ed è fatta: perfetta a colazione | Solo 155 kcal
Ecco quali sono gli ingredienti e il facilissimo procedimento per realizzare questo deliziosissimo dolce che …