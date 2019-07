Principe Harry di nuovo papà, presto l’annuncio ufficiale di Meghan Markle: la rivelazione degli esperti

Con la loro apparizione alla Premiere de ‘Il Re Leone‘, Meghan Markle e Harry hanno voluto ‘zittire’ in un certo senso i rumors insistenti sulla loro ‘presunta’ crisi coniugale e sulla loro reticenza nel mostrarsi in pubblico soprattutto insieme al loro primogenito, il piccolo Archie.

La coppia reale si è mostrata al pubblico, radiosa e apparentemente innamoratissima, e propensa a farsi riprendere dagli obbiettivi delle telecamere e dei paparazzi.

Dopo la loro comparsa alla Premier, secondo quanto riportato dall’‘Express’, noto tabloid britannico impazza il rumors riguardante la seconda gravidanza di Lady Markle.

Il piccolo figlio del Principe Harry, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, settimo in scala di successione al trono, nato lo scorso 6 maggio potrebbe avere ben presto un nuovo fratellino o una sorellina da amare.

L’Express riporta che secondo gli scommettitori sono aumentate le probabilità che i Duchi del Sussex possano annunciare quest’anno l’arrivo del secondo figlio. Ecco quanto rivelato da Jessica O’Reilly di Ladbrokes, nota azienda britannica che si occupa di scommesse e gioco d’azzardo:

‘Il Duca e la Duchessa non hanno perso tempo dopo il loro matrimonio per dare inizio alla loro famiglia e, se avessero la fortuna di estendere la loro ‘covata’, non sarebbe una grande sorpresa vedere anche un annuncio quest’anno’