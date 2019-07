Regina Elisabetta nella vergogna, ‘Era la sua schiava se*suale’: umiliata dall’enorme scandalo

Regina Elisabetta gravemente umiliata dall’enorme scandalo: ‘Era la sua schiava sessuale’. I dettagli

La Regina Elisabetta umiliata dall’enorme scandalo. Suo figlio, il Principe Andrew, l’ha gettata nella vergogna, a causa delle tremende accuse a suo carico, di ‘abuso su minore’.

Regina Elisabetta nella vergogna: le terribili accuse al Principe Andrew

A seguito dell’arresto del miliardario Jeffrey Epstein per i reati di pedofilia e traffico sessuale, le indagini da parte della polizia degli Stati Uniti stanno facendo tremare diverse personalità politiche ‘di spicco, potenti dirigenti, presidenti di altri paesi, un noto primo ministro e diversi leader mondiali’.

L’uomo in questione, 45 anni, rischia 45 anni di reclusione da parte della Corte d’Appello Statunitense.

Al centro dell’enorme scandalo anche il figlio della Regina Elisabetta, il Principe Andrew, fratello del Principe Carlo. Il quale è stato accusato da una donna Virginia Roberts Giuffrè, che ritiene di essere stata usata dall’uomo come ‘schiava sessuale’.

All’epoca dei fatti la donna, era minorenne, aveva solo 17 anni.

Il racconto della Giuffrè

La Giuffrè, nel 2015, raccontò che Jeffrey Epstein, l’aveva ‘forzata’ ad avere rapporti sessuali con il Principe Andrew, nel corso di diversi viaggi: a Londra, nei Caraibi e a New York. Abusi che il figlio della Regina Elisabetta avrebbe prontamente negato.

Dai racconti della donna è inoltre emerso che lei, è stata ‘reclutata per attività sessuali’ da Ghislaine Maxwell, un’amica intima del Duca di York.

Secondo quanto riportato dal ‘The Mirror’, il Principe Andrew sarebbe stato inoltre ad un viaggio in Thailandia e ad una cena nella dimora newyorkese di Jeffrey Epsteyn nel 2010, in vestite di ‘ospite d’onore’ dopo la quale il Duca non l’avrebbe mai più incontrato.

Nel frattempo proseguono le indagini in merito. Qui di seguito lo scatto che raffigura il Principe Andrew e l’allora 17enne Virginia Roberts Giuffrè.