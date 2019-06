Meghan Markle e Harry in crisi ad 1 anno dalle nozze: ‘Si è pentito di averla sposata’

Il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle è giunto già al capolinea?

Secondo quanto riportato da un noto magazine locale, ‘New Idea’, il Principe Harry e l’attrice Star di ‘Suits’, starebbero attraversando un momento di profonda crisi coniugale, dalla nascita del piccolo Archie.

Harry è ‘pentito di aver sposato Meghan’

A destare preoccupazione, è il Principe Harry, il quale secondo quanto rivelato dal Magazine ‘New Idea’, avrebbe dei dubbi sul suo matrimonio con l’attuale Duchessa del Sussex.

A mettergli la pulce nell’orecchio non è stato il nonno, il Caro Principe Filippo il quale gli aveva consigliato fermamente di non sposare un’attrice, bensì pare che si sia reso conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, organizzando il matrimonio con la Markle, avendola frequentata poco.

Il suo grande amore torna in città: ‘Harry in crisi’

Saranno anche il nervosismo, delle notti insonni con il piccolo Archie, il caratterino ribelle della donna, l’allontanamento dal fratello William, a far emergere tali perplessità.

Ma secondo il Magazine a nutrire questa ‘crisi’ da parte del Principe, sarebbe soprattutto il ritorno del suo grande amore Chelsy Davy, a Londra.

I due, spiega il New Idea, nonostante fossero molto innamorati non convolarono a nozze, in quanto lei non avrebbe mai accettato di essere tutta la vita sotto i riflettori.