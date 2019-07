Principe Harry, la solitudine e le grandi paure: svelati i segreti più nascosti

Segreti e paure del Principe Harry tenuti nascosi e ora rivelati, mettendolo sotto una luce diversa da quella a cui siamo abituati

Il Principe Harry ha sempre abituato a sorrisi, scherzi e anticonformismo: eppure, anche lui ha le sue paure e la solitudine lo pervade continuamente.

Il rapporto tra Harry e William

Due bambini cresciuti insieme e che hanno dovuto affrontare non solo il peso di un regno – tra i più importanti – ma anche la morte della madre, devastandoli completamente.

Due persone differenti, William calmo e riflessivo – mentre Harry Re delle feste e sempre in cerca di qualche danno, per lo meno sino a quando non ha conosciuto Meghan Markle.

Una unione che sembra aver messo uno stop nella relazione tra fratelli, che ora sono distanti tanto da rendere triste la Regina Elisabetta.

Nonostante questa parvenza, Harry non è come vuole far sembrare e la sua indole è totalmente differente. Quali sono i suoi segreti?

La solitudine dei Harry

Katie Nicholls – biografa reale – ha svelato molti segreti accaduti dentro il Palazzo ma la rivelazione su Harry è stata molto particolare da somatizzare.

Si dice infatti che il Principe si sia sempre sentito molto solo, soprattutto dopo che il fratello conobbe la moglie Kate Middleton. I due cognati sono da sempre stati affiatati e grandi confidenti, eppure il secondogenito di Carlo e Diana – dentro di sé – ha sempre sentito questo senso di vuoto soprattutto dalla morte della madre.

Vedere William “lontano” lo aveva portato a non credere più in nulla – sino a quando non è apparsa nella sua vita la sua attuale moglie Meghan Markle con la quale ha costruito una vita meravigliosa (con il piccolo Archie che ha completato il quadro).