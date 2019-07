Meghan Markle contrasti con Harry, la decisione definitiva: ‘Basta, smettiamola’

Meghan Markle e il Principe Harry, la decisione dopo le ennesime incomprensioni: ‘Ora Basta!’

Meghan Markle e il Principe Harry di nuovamente nell’occhio del ciclone.

La coppia reale, soprattutto dopo la nascita del loro primogenito, Archie, è finita al centro di numerose polemiche.

A partire dalla ‘presunta crisi coniugale’, ai soldi dei contribuenti utilizzati per ristrutturare Fragmore Cottage, sino a giungere al ‘rigido regime di riservatezza’ per proteggere il loro bambino dai mass media, e alla faida tra Meghan Markle e sua cognata Kate Middleton.

Meghan e Harry, lo ‘schiaffo’ contro i criticoni

Il Principe Harry e la Duchessa del Sussex, Meghan Markle, hanno deciso così di ‘mettere a tacere’, una volta e per sempre tutte queste polemiche e critiche, soprattutto quelle riguardanti ‘il rigido regime di riservatezza’.

Come? A rivelarlo è Victoria Murphy, un’esperta della famiglia reale, la quale ha dichiarato che la decisione dei Duchi del Sussex di partecipare alla Premiere del ‘Re Leone’ ha permesso loro di dare uno ‘schiaffo morale’ a tutti coloro i quali, in questo periodo non hanno fatto altro che metterli in cattiva luce per qualsiasi motivo.

Un modo dunque per dire ‘basta’ alle polemiche e alle critiche che insistenti si sono susseguite nel corso di queste settimane.

L’esperta aggiunge, a tal proposito che i Duchi farebbero bene a partecipare maggiormente ad eventi pubblici, in modo da fornire agli altri un’immagine migliore della loro coppia, lontana dagli stereotipi costruiti sino ad ora.

Dopo settimane ‘dure’, nel corso della Premiere, Harry e Meghan, non solo si sono lasciati catturare agli obbiettivi delle telecamere, ma sono apparsi soprattutto raggianti, uniti innamoratissimi. Sorrisi ben lontani da lasciar pensare ad una crisi coniugale.

Kate e Meghan: hanno sepolto le asce di guerra?

L’esperta di corte ha inoltre notato la vicinanza tra le due cognate durante l’evento di Polo a Wimbledon. Le due appaiono complici e sorridenti.

Che abbiano sepolto le asce di guerra?

O la loro apparizione in pubblico, è solo uno stratagemma per confondere tutti, sulla ‘presunta faida’ che intercorrerebbe tra le due?