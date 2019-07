Lady Diana, Harry ‘Archie non farà la fine di mia madre’: il Principe svela il dramma segreto

I Tabloid inglesi rivelano il dramma segreto del Principe Harry e i motivi per cui vige un ‘rigido regime di riservatezza’ per Archie: ‘Non vuole finisca come Lady Diana’

La morte di Lady Diana, non ha sconvolto solo la Royal Family e i sudditi Inglesi, ma il mondo interno. A distanza di anni, con la nascita di Archie emerge il dramma segreto del Principe Harry e il motivo per cui vige per lui, un ‘rigido regime di riservatezza’.

Principe Harry: Archie lontano dai riflettori

Il Principe Harry è spesso tirato in ballo a causa dell’esuberanza e trasgressività della sua consorte e Duchessa del Sussex, Meghan Markle. Con la nascita di Archie sono però aumentate le critiche, su qualsiasi cosa che riguardi lui e Lady Markle.

Recentemente infatti lei, è stata addirittura criticata per il modo in cui teneva in braccio suo figlio. Un modo per molte mamme atto a tenerlo lontano da occhi indiscreti.

Critiche su critiche anche sul ‘rigido regime di sicurezza‘. Perchè Archie è tenuto lontano dai riflettori?

Il motivo rivelano i Tabloid si celano dietro la tragica morte della madre Lady Diana.

Ecco perchè anche per il battesimo è stata organizzata una cerimonia del tutto privata con soli 25 invitati, quelli più intimi.

Principe Harry: ‘Non vuole per Archie il crudele destino di Lady Diana’

Una fonte vicina ai reali, rivela che il motivo per cui vi sia questo regime rigido di riservatezza. Alle spalle vi è la morte della cara Lady Diana, madre del Principe Harry e il principe William, deceduta il 31 Agosto del 1997, a seguito di un terribile incidente stradale in Francia.

L’incidente automobilistico come è noto si è verificato quando l’autista della Principessa del Galless, Henri Paul, ha tentato di sfuggire ai paparazzi.

La morte di Lady D, ha sconvolto il mondo intero, ma il Principe Harry, il suo figlio minore, è rimasto più scottato di tutti.

Richard Fitzwilliams, biografo di corte, ha dichiarato in proposito

‘Harry e Meghan stanno senza dubbio facendo le cose in modo diverso e facendo le cose a modo loro. La loro intenzione è anche quella di aiutare gli altri ispirati a Diana, la cui tragica morte ha colpito Harry’

Ingrid Seward, redattrice di Majesty Magazine, inoltre in un documentario sui Reali Inglesi ‘The Royals’ del 2013, aveva rivelato come la morte di Diana avesse profondamente segnato il Principe Harry:

‘Hanno odiato la celebrità della madre e hanno iniziato a odiare davvero i fotografi che la circondavano sempre. Continuano a incolpare la stampa per la morte della madre’

Per questa ragione i Duchi del Sussex, limiteranno i rapporti con la stampa, soprattutto quelli che riguarderanno il piccolo Archie, concedendo loro foto occasionali sulle diverse cerimonie o giorni importanti che lo riguarderanno.

Questo affinchè Archie cresca nel modo più normale possibile, e desidererebbero un maggiore supporto a tal proposito piuttosto che sterili critiche.