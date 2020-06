Vuoi accelerare il tuo metabolismo facilmente? 5 cose essenziali da fare

Se vuoi accelerare il tuo metabolismo in modo facile e naturale ci sono 5 cose da fare: dormire, mangiare, muoversi, bere, rilassarti! Provare per credere!

Vuoi accelerare il metabolismo in modo facile e naturale? Ecco 5 semplici cose da fare per farlo schizzare alle stelle!

Che tu voglia dimagrire, poter mangiare di più senza sensi di colpa o semplicemente innalzare il tuo metabolismo basale dovrai giornalmente seguire queste 5 regole.

5 cose da fare per accelerare il metabolismo

Dormire tanto e bene

Esattamente, devi dormire di più!

Un buon sonno ristoratore nelle giuste ore notturne (fascia oraria 22.00-8.00) donerà al tuo organismo energia per affrontare al meglio la giornata e concederà al corpo di ricostituirsi, ripararsi, rinforzarsi e rigenerarsi.

Dormire almeno 7-8 ore al giorno ti fa svegliare piena di energie, riposata e con meno fame! Se dormi poco e male ti svegli stanca e smaniosa di mangiare qualunque cosa ti capiti a tiro rischiando di ingrassare col tempo.

Mangiare giusto e spesso

Per accelerare il metabolismo non bisogna mai saltare i pasti: 3 pasti principali e 1-2 spuntini sono obbligatori.

Mangiare spesso e in quantità giuste stimola il metabolismo mentre mangiare troppo poco lo rallenta, perché?

Se mangi troppo poco il tuo corpo percepirà la dieta restrittiva come uno status di allarme andando conseguentemente in “protezione”: quelle poche calorie che immagazzini durante la giornata le trasforma in riserva (quasi sempre grasso) e il metabolismo decelera per non “sprecare energia preziosa”.

Mangiate una buona dose giornaliera di proteine (animali e vegetali) per tenere il metabolismo alto e performante.

Rilassarti

Lo stress fa ingrassare e decelera il metabolismo, infatti un corpo rilassato e sereno produce meno cortisolo.

Prova a fare yoga 2 volte a settimana per rilassare corpo e mente.

Ogni giorno dedica 1 ora del tuo tempo a te stessa facendo qualunque cosa ti piaccia e ti faccia stare veramente bene.

Attività fisica giornaliera

Per attivare il metabolismo bisogna necessariamente muoversi!

Per restare in salute e in forma i medici consigliano:

Camminare tutti i giorni 30-45 minuti a passo spedito

Allenarsi, nello sport che si preferisce, anche 4 volte a settimana (palestra, corsa, boxe, nuoto,…)

Allenarsi con i pesi in palestra aiuta ad aumentare la massa magra ed è scientificamente provato che aumentandola anche il metabolismo crescerà. Anche la corsa innalza il metabolismo basale!

Bere tanta acqua

Bere tanta acqua è un’abitudine salutare e un ottimo accelerante metabolico: bevi almeno 2 litri al giorno per rimanere sempre idratato.

Non bevete solo acqua ma sbizzarritevi anche con tisane, bevande detox, caffè e centrifughe per fare un pieno vitaminico.

