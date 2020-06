Mangiare il gelato 1 volta a settimana fa bene! 5 ottime ragioni per farlo

Mangiare il gelato 1 volta a settimana fa bene alla salute: 5 ottime ragioni che ti convinceranno a mangiarlo con piacere e a cuor leggero!

Vuoi mangiare il gelato ma pensi che non faccia bene alla salute? Sbagliato, ci sono almeno 5 ottime ragioni per mangiarne una coppetta almeno 1 volta a settimana serenamente e senza rimorsi legati alla dieta.

L’estate e i costumi da bagno sono ansiosi di metterci alla prova, ma una gratificazione golosa ogni tanto è necessaria anche per chi è a dieta: fa bene a corpo e mente!

A patto che la gratificazione sia di dimensioni misurate (1 coppetta media di gelato NON 1 vaschetta da 1 kg) potrete godervela in totale libertà.

Una volta a settimana è psicologicamente necessario uscire dagli schemi settimanali in tutti i sensi, anche dal punto di vista alimentare: mangiatevi un bel gelato senza sensi di colpa perché fa bene alla salute!

Mangiare il gelato fa bene: 5 buoni motivi per farlo

Mangiare il gelato 1 volta a settimana, anche 2 o 3 se non si è a dieta, è comprovato che fa bene alla salute sia fisica che mentale, sapete perché? Ecco 5 buone motivazioni.

Fonte di calcio e accelerante metabolico

Mangiare cibi ricchi di calcio come il gelato, oltre ad aiutare l’ossatura, ci aiuterà a tenere d’occhio la linea: il calcio stimola il metabolismo!

Provate il gelato alla cannella, la spezia famosa per essere un gustoso accelerante metabolico.

Pieno di minerali e vitamine

Soprattutto se il gelato è artigianale e fatto con buone materie prime sarà ricco di vitamine e minerali preziosi. Farete il pieno di calcio, vitamina A e D.

Il gelato all’arancia e cioccolato è ricco di vitamina C e sostanze antiossidanti ad esempio.



Endorfine

Il gelato stimola la produzione delle endorfine, gli ormoni del buon umore! Ecco perché siamo sempre felici quando lo mangiamo.

Combatti stress e depressione con una coppetta di gelato e una bella passeggiata all’aperto, il giovamento è assicurato!

Energia

Nel gelato c’è lo zucchero, una non piccola dose effettivamente e proprio per questo non bisogna esagerare mangiandone troppo e troppo spesso.

Un cono medio mangiato 1 o 2 volte a settimana, se si fa sport e si segue una sana alimentazione, sarà solo un toccasana! Lo zucchero sarà la benzina per darvi la carica, sarete super energici dopo averlo mangiato.

Ossa forti e flora batterica sana

Essendo a base di latte contiene ottime quantità di calcio: le ossa e anche i denti si rafforzano quando si assumono buone dosi di calcio!

Soprattutto il gelato a base di yogurt possiede una carica positiva per la vostra flora batterica intestinale: un gelato a settimana per una flora più sana!