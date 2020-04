Yoga, gli incredibili benefici che ha sul nostro corpo

Lo yoga ha tanti benefici sulla nostra salute e sul corpo. Scopriamo insieme i prodigi di questa pratica.

Sai che lo yoga apporta tanti benefici al nostro corpo?

1. Migliorare la flessibilità, la forza e la postura

La pratica quotidiana dello yoga aiuterà ad allungare e tonificare i muscoli del corpo.

Diverse pose di questa pratica, infatti, puntano a rafforzare braccia, gambe, spalle e addominali. Non devi essere super flessibile per praticare lo yoga, la bellezza dello yoga è che può essere praticato a tutti i livelli di abilità.

Alcuni minuti al giorno praticando pose del guerriero o del cane rivolto verso il basso, ti faranno sentire davvero la differenza nella tua flessibilità, che tu sia già piuttosto flessibile o meno.

Lo yoga quotidiano aiuta a migliorare la postura, facendoti camminare più dritto e stare ben seduto alla scrivania. Anche i dolori causati da una postura errata del corpo come il mal di schiena possono essere alleviati.

2. Migliore forma fisica a tutto tondo

Quando si pensa a migliorare la propria forma fisica, la maggior parte di noi pensa a sudare in palestra. Ma i pesi non sono l’unico modo per allenarsi.

Lo yoga ti dà tutto ciò che una palestra può fare, ma in modo pacifico, sicuro e più olistico.

3. Perdita di peso

Una pratica yoga delicata di tutti i giorni alimenterà il sistema metabolico e aiuterà a bruciare i grassi, portando alla perdita di peso.

Lo yoga quotidiano può anche aiutare a ripristinare l’equilibrio ormonale nel tuo corpo, che può normalizzare il tuo peso.

I livelli di cortisolo, l’ormone che viene rilasciato in risposta allo stress, saranno abbassati.

Lo yoga quotidiano rafforza anche la connessione generale mente-corpo e ti aiuta a gestire in modo più efficace le emozioni spiacevoli piuttosto che cercare cibo per sopprimere quei sentimenti.

4. Aumenta la tua energia

Solo pochi minuti di questa pratica ogni giorno forniranno il necessario apporto di energia per affrontare la nostra vita frenetica e per mantenerci più attivi più a lungo.

Lo yoga, con la sua sinergia unica di corpo e respirazione, è perfetto quando le tue riserve si stanno esaurendo.

La pratica quotidiana dello yoga risveglierà i principali centri energetici (chiamati chakra) nel tuo corpo.

5. Ridurre lo stress

Molti posti di lavoro oggigiorno offrono sessioni di yoga all’ora di pranzo perché è stato dimostrato che lo yoga è un incredibile rimedio contro lo stress.

Qualsiasi pratica di yoga, anche se breve, deve essere composta da tre elementi; pose, respirazione e meditazione.

Gli studi hanno dimostrato che le persone che praticano regolarmente tutti e tre gli elementi sono in grado di regolare meglio la variabilità della frequenza cardiaca (HRV).

Questo generalmente significa che la loro frequenza cardiaca è più bassa, dando al corpo la capacità di rispondere allo stress in un modo più flessibile.

6. Respirare meglio

Respirare profondamente e con calma è una parte essenziale di ogni pratica orientale.

Le tecniche di respirazione yogica (chiamate pranayama) si concentrano sul tentativo di rallentare il respiro e sulla respirazione completa dalla bocca dello stomaco alla parte superiore dei polmoni.

Questi metodi ti faranno sentire più rilassato ed equilibrato e ti aiuteranno ad affrontare la giornata con fiducia e calma.

Puoi adottare queste tecniche ogni volta che è necessario nella vita quotidiana.

Possono aiutarti a mantenere la calma in situazioni di emergenza, a pensare più chiaramente in situazioni stressanti e possono aiutare a ridurre il dolore.

7. Sii più felice

L’aggiunta di alcune posizioni di questa pratica alla tua routine quotidiana può renderti una persona emotivamente più forte e più felice.

Un recente studio ha dimostrato che praticare regolarmente yoga e meditazione fa produrre livelli più alti di serotonina (l’ormone della felicità).