Bevande detox per depurarsi in quarantena: ecco le più deliziose

Le bevande detox sono sempre più usate per prevenire sovraccarichi tossici e gravi problemi di salute.

Bevande detox per ripulire il corpo.

Se l’assunzione tossica non viene ridotta, può manifestarsi in vari problemi come gonfiore, gas, costipazione, mal di testa, affaticamento, nausea e problemi della pelle.

Un’assunzione regolare di queste semplici bevande disintossicanti può aiutare la perdita di peso, dare una spinta al tuo metabolismo, funzionare come un incredibile agente lassativo e aiutare la digestione.

Le bevande disintossicanti aiutano anche a migliorare il funzionamento del fegato, a dormire meglio e a migliorare i capelli e la pelle.

1. Disintossicazione allo zenzero arancione-carota

Le arance sono i propulsori di antiossidanti e la vitamina C. Le carote sono cariche di beta-carotene e le fibre aiutano la perdita di peso e la digestione.

Lo zenzero è un antico rimedio domestico per la digestione, il gonfiore, i crampi allo stomaco e ricco di proprietà anti-infiammatorie.

Hai bisogno di più convincenti per dimostrare che questa è una delle migliori bevande disintossicanti per contrastare l’assunzione di tossine e i relativi problemi?

Un bicchiere di questa bevanda disintossicante ogni giorno gioverà al tuo corpo in modi meravigliosi.

2. Limonata

Non hai davvero bisogno di un motivo per goderti un bicchiere di limonata. Ricca di bontà con limone e menta, questo è il compagno fantastico che stavi cercando per disintossicarti.

Il limone in questa bevanda dà energia rinfrescante al corpo e ti rende naturalmente luminoso e in salute.

3. Bevanda disintossicante alla menta di cetriolo

Un’altra delizia estiva, un altro motivo per rallegrarsi! La menta è tradizionalmente considerata come il miglior ingrediente per calmare lo stomaco.

La menta migliora anche il flusso della bile attraverso lo stomaco accelerando il processo di digestione.

Insieme al cetriolo e al limone ricchi di antiossidanti, questo dispositivo di raffreddamento è tanto una tregua dal calore vivace quanto dal sovraccarico tossico dispositivo di raffreddamento della menta del cetriolo

Ingredienti:

1 cetriolo

8-10 foglie di menta

2 cucchiai di succo di limone

Cubetti di ghiaccio

Acqua ghiacciata

Anelli di limone e foglie di menta

Istruzioni:

Sbucciate, tritate e mescolate il cetriolo, le foglie di menta e 1 tazza d’acqua.

Filtrare e scartare la polpa

Aggiungere il succo di limone, il sale nero e diluire con acqua se necessario

Versare le bevande nei bicchieri, mettere dei cubetti di ghiaccio e guarnire con anelli di limone e foglie di menta.

4. Succo di melograno

Disintossica con la bontà del melograno e della barbabietola che hanno anche un’importanza immensa nell’Ayurveda per i suoi innumerevoli benefici di pulizia e disintossicazione.

Il gel di aloe vera fresco usato nel succo aumenta ulteriormente il sistema immunitario.

Barbabietola e melograno insieme, fanno miracoli per un sistema immunitario forte.

5. Radiant Lemonade

Una disintossicazione con acqua di limone è una delle migliori bevande disintossicanti raccomandate dagli appassionati di fitness per perdere quei chili in più in quanto sono ricche di fibre di pectina.

Questa fibra ti dà la sensazione di pienezza per un lungo periodo di tempo e quindi ritarda la fame. Questa ricetta è anche infusa con la bontà di carote, mele, barbabietola rossa e ravanello.

6. Tè al limone, zenzero al miele

L’India e il suo amore per il tè non richiedono presentazioni.

Condita con un pizzico di zenzero, miele e limone, questa bevanda è stata a lungo utilizzata per curare il mal di gola e il raffreddore.

7. Acqua di cocco con limone e menta

Una bevanda deliziosa che richiede solo tre ingredienti, questa delizia rapida pulirà le tossine dal fegato, dal tratto intestinale e ti farà sentire fresco.