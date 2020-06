La dieta di Jennifer Lopez, 2 Kg in 7 giorni: perfetta per le donne mature

La dieta di Jennifer Lopez, 2 Kg in 7 giorni: perfetta per...

La bellissima Jennifer Lopez ha un corpo magnifico a 50 anni. Ma come fa a mantenersi in forma? Ecco come perde 2 kg in soli 7 giorni

Jennifer Lopez sfoggia una forma smagliante a 50 anni ed è fermamente convinta che la sua dieta sana la faccia apparire e sentire così bene. “Ciò che mangi non influenza solo il tuo corpo, ma può anche influenzare l’aspetto della tua pelle”, ha detto a Hello !.

“Ha bisogno di un ottimo carburante per tutte le cose che fa”, ha detto a People la sua allenatrice Tracy Anderson. “È tutto organico ed è tutto molto ben congegnato, con l’equilibrio di proteine di altissima qualità e un sacco di cibo ricco di nutrienti. Tutto è fresco”.

Colazione

Jennifer inizia spesso la giornata con il suo frullato preferito che comprende bacche, yogurt greco, cannella, miele, cubetti di ghiaccio, una spruzzata di succo di limone fresco e una pallina di proteine in polvere.

Mangia anche farina d’avena con bacche fresche, ha detto il suo allenatore Dodd Romero a Us Weekly, ma J.Lo di solito salta il caffè a meno che non sia decaffeinato.

“Non bevo caffeina da anni”, ha detto alla stessa testata. Invece, beve litri di acqua per rimanere idratata, soprattutto prima degli allenamenti.

Pranzo

Per pranzo, Jennifer opta per un’insalata ripiena di verdure, con cavolo, semi di zucca tostati, queso sbriciolato, scalogno tritato e un condimento a base di succo di limone e olio extra vergine di oliva, secondo People. Prepara, poi, anche un’insalata con salmone, broccoli, peperoni, zucchine e un filo di vinaigrette.

In generale, “sta lontana dagli alimenti trasformati e ottiene i suoi nutrienti da fonti dirette”, ha detto Romero a Us Weekly.

Per affrontare tutti i suoi impegni, J.Lo si assicura sempre di assumere proteine durante i suoi pasti. “Le proteine sono il mio punto di riferimento ogni volta che inizio ad avere voglie”, ha detto a Hello !. “Mi sostengono e mi tengono piena più a lungo. È un ottimo carburante muscolare”.

Le sue fonti preferite sono l’albume, la carne di tacchino bianco, il petto di pollo, il manzo condito con erbe e il pesce, come il salmone ripieno di omega-3 e la spigola. Mangia anche una manciata di noci al giorno, ha detto Romero a Us Weekly.

Anche gli altri snack di J.Lo si attengono al suo piano vegetale: “Adoro anche rilassarmi con i miei figli dopo un allenamento e condividere uno spuntino salutare con loro”, ha detto a Hello !. “Porto sempre con me frutta e verdura per avere qualcosa per fare spuntino tra i pasti”.

Cena

Se è a casa, J.Lo si siede con i bambini verso le 18:30 per cena, come riporta Hollywood Life. La sua cena – di solito – consiste in una proteina magra con più verdure e carboidrati complessi come riso integrale, patate dolci o quinoa.

La quinoa “sembra riso e fagioli, con cui sono cresciuta”, ha detto a Us Weekly. “E mi piacciono il maiale e il pollo – soprattutto lo stile portoricano!”

Ad esempio, abbina il petto di pollo alla griglia con cavoletti di Bruxelles saltati e patate al forno, secondo People. Anche quando è fuori, J.Lo sa come scansionare i menu per le migliori scelte.

“La maggior parte dei ristoranti offre pasti salutari a basso contenuto calorico, quindi guardo le cose sul menu che si adattano al mio stile di vita”, ha detto a Hello !. “Prendo un’insalata o un po’ di pesce con verdure. E mi assicuro di bere molta acqua durante il pasto”.

Dolce

J.Lo sa sicuramente come massimizzare cibi sani e nutrienti, ma non si tratta di una restrizione totale. “Nel corso degli anni ho imparato l’importanza di mantenere una dieta […] più sana”, ha affermato a People. “Mangio ancora alcuni dei cibi che amo, ma con moderazione. Non mi privo”.

Il marito, Alex Rodriguez, ha condiviso con The View i piaceri di Jennifer: tra questi, ci sono il gelato al cioccolato e i biscotti al cioccolato. Per il suo compleanno, non rinuncia a una fetta di torta.