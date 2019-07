Principe Harry innamorato della sorella di Kate: ‘Avrebbe dovuto sposare lei’

Meghan Markle, Il Principe Harry voleva sposare la sorella di Kate Middleton: la tesi del biografo reale Duncan Larcombe

Duca di Sussex, Harry, voleva sposare Peppa Middleton? La tesi del biografo reale.

Harry innamorato della sorella di Kate: l’indiscrezione

Una delle coppie più amate della famiglia reale è quella formata da Meghan Markle e Il principe Harry . La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Si sono incontrati per la prima volta nel 2016 e pare che tra i due ci sia stato un colpo di fulmine. La notizia della loro relazione è balzata sulle principali riviste di gossip. Una semplice attrice americana che sposa un royal, diventando la Duchessa di Sussex. Lo scorso ottobre, Meghan ha annunciato la gravidanza e il sei maggio di quest’anno è nato il loro primo figlio: il piccolo Archie.

Negli ultimi giorni è diventata virale la tesi sostenuta dal biografo e giornalista reale, Duncan Larcombe. Il giornalista americano ha sganciato una vera e bomba di gossip sulla coppia affermando che Harry avrebbe voluto sposare Pippa Middleton, sorella della moglie di William, Kate Middleton. La sorella della Duchessa di Cambridge è divenuta famosa in occasione del matrimonio tra William e Kate che si è celebrato nel 2011.

L’opinione di The Sun

In una articolo pubblicato sul tabloid inglese The Sun, si evidenzia come la moglie del Principe Harry sia una copia della sorella di Kate Middleton. Duncan Larcombe non lascia intendere che tra Pippa Middleton e il Duca di Sussex ci sia stata in passato una relazione ma trova divertente come le due donne siano simili. Ecco le parole del biografo e giornalista della famiglia reale: