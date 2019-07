Meghan Markle ferisce Pippa Middleton: ‘Le ha spezzato le gambe’

Meghan Markle, nonostante con Pippa Middleton abbia diversi interessi in comune, il loro rapporto è rotto per sempre, ecco perchè

Meghan Markle di nuovamente al centro delle polemiche.

Gli scorsi giorni, con le diverse apparizioni in pubblico abbia cercato di smentire insieme ad Harry e Kate i diversi rumors che come noto la rendono protagonista.

Questa volta però a finire nell’occhio del ciclone, il rapporto della Duchessa del Sussex con la sorella di Kate, Pippa Middleton.

Meghan Markle, lo sgarro a Pippa Middleton

Kate Middleton, sua sorella Pippa Middleton e la Star di Suits, Meghan Markle, lo scorso 13 Luglio sono apparse tutte e tre tra gli spalti dell’evento a Wimbledon per assistere alla finale femminile dei Tornei di Tennis, che hanno visto in campo, tra le diverse altlete, Serena Williams, intima amica della Duchessa del Sussex, contro Simona Halep, che l’ha sconfitta con un risultato di 6-2.

Le tre ‘reali’ sono apparse serene e sorridenti. Tuttavia una fonte interna alla corte reale ha dichiarato al tabloid britannico ‘Fabulous Digital’, che in realtà dietro quei sorrisi, si cela una triste verità.

Nonostante Meghan e Pippa abbiano in comune la passione per la cucina, e l’essere mamme da pochi mesi, la loro relazione è solo di circostanza, e quei sorrisi? Solo una facciata per la stampa.

Pippa leale solo a Kate

Secondo la suddetta fonte, Meghan Markle non sarà mai, e non potrà mai essere un’ intima amica di Pippa Middleton. Ecco perchè:

‘Pippa ha una relazione piuttosto passiva con Meghan, ed è assolutamente leale solo verso sua sorella’

Dunque, nonostante le affinità e le rimostranze in pubblico, tra le due non potrà esserci mai una relazione di amicizia in quanto Pippa Middleton chiaramente appoggia la sorella Kate, nonchè cognata di Meghan Markle.

Come ormai noto tra le due, nonostante gli apparenti sorrisi in pubblico, e la continua voglia da parte di Lady Markle di mascherare le tesioni con Lady Middleton, tra le Duchesse non corre buon sangue.

La fonte in ultimo, ha dichiarato che Meghan sia inoltre consapevole del fatto che Kate e Pippa fanno parte insieme ai loro genitori, Carol e Micheal, di un nucleo familiare molto unito, di cui lei non entrerà mai a far parte, in termini confidenziali.