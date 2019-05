La Regina Elisabetta “Maleducata, non si parla così!”: una furia contro Meghan Markle

La Regina Elisabetta non vede di buon occhio alcuni atteggiamenti di Meghan Markle, la tensione tra i reali è sempre più alta

Adesso la regina considera la duchessa del Sussex Meghan Markle come una “nipote sorridente”, ma i rapporti tra loro non sono sempre stati limpidi e sereni come adesso. La regina, infatti, nonostante i suoi 93 anni compiuti, è ancora un fiume in piena di energie: non si può certo dire che l’età l’abbia indebolita.

L’autrice reale Katie Nicholl ha svelato a Yahoo’s Royal Box che sua Maestà si sarebbe adirata con la neo consorte del Principe Harry poco prima delle famigerate nozze.

Il motivo della discordia tra Meghan e la Regina Elisabetta

Oggetto della disputa sarebbe stato un uovo aggiunto dove non doveva essere. Secondo Nicholl, Meghan pare si sia arrabbiata quando si è accorta della presenza di uova in un piatto in cui non ci sarebbero dovute essere, e avrebbe detto:

“-No, lo sento, sento che ci sono delle uova in questo cibo- “

Pare che l’ex attrice abbia chiesto, prima delle preparazioni, di eliminare qualsiasi pietanza contenente uova per accontentare alcuni ospiti (seguaci di una dieta basata sulle “alternative macrobiotiche”).

E poi la Tiara di smeraldi

Sembra che le parole non siano state ben accette dallo staff di palazzo. Difatti, la Regina, a quel punto, l’ha presa in disparte, intervenendo sulla situazione:

“In questa famiglia non parliamo così alle persone”.

Eppure, non è il primo rimprovero che la duchessa riceve da Sua Maestà: basti ricordare l’episodio che ha visto Meghan pretenziosa di indossare una tiara di smeraldi nel giorno del matrimonio. Non sarebbe, tuttavia, stato possibile.

La Regina Elisabetta, una seconda madre per gli inglesi

Insomma, la Monarchia in Inghilterra conta ancora molto, sia fuori che dentro palazzo. La stessa regina, longeva e agguerrita, sarebbe considerata alla pari di un membro della propria famiglia per tutti e una guida etica.

Attenzione, quindi, a far adirare la regina.