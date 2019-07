Kate Middleton, il suo sfogo inaspettato gela gli inglesi: “E’ tanto difficile”

Kate Middleton, moglie e mamma si sfoga e mostra un lato completamente inaspettato agli inglesi e non solo. Di cosa stiamo parlando?

Chi non ama Kate Middleton? La Regina che tutti gli inglesi sperano di avere un giorno, dopo Elisabetta, prende la parola e mostra un lato di sé ancora sconosciuto rendendola ancora più apprezzata.

Kate Middleton presto Regina?

Questa giovane ragazza inglese ha fatto vivere un sogno a tutti, sin dal primo giorno in cui abbiamo visto il suo viso tra le notizie di gossip. Lei che ha conquistato e sposato il Principe William – desiderato dalle donne di mezzo mondo – lei che ha tre figli fantastici – che ha saputo tener testa alla Regina e e che nonostante tutto non guarda in faccia a pettegolezzi di ogni genere.

Una donna che per volere del protocollo non ha voce in capitolo, ma che dentro le mura del Palazzo manda avanti un’intera famiglia e supporta il marito – nonché il cognato Harry – su qualsiasi aspetto.

Gli inglesi la vogliono come Regina dopo Elisabetta, scartando il passaggio che dovrebbe essere obbligatorio nei confronti di Camilla Parker.

Lo sfogo della moglie di William

In tutti i suoi eventi la Duchessa esprime sempre sé stessa al meglio, ma uno fra tutti ha fatto breccia nel cuore delle mamme – single e non. Durante il suo incontro con l’associazione benefica Family Action, la moglie di William ha parlato della difficoltà di essere una madre:

“è tanto difficile. Ti supportano il primo anno e poi tutti spariscono”

Mettendo in attivo un numero telefonico verde per tutti i genitori in difficoltà

“viviamo tutti la stessa lotta”

Parole importanti che hanno colpito nel segno e hanno dato una immagine differente dalla mamma perfetta, rimettendola tra le donne normali che cercano di andare avanti anche con tre figli piccoli.