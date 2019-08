Belen Rodriguez è incinta: De Martino conferma tutto al telefono

Belen Rodriguez è incinta, in arrivo il secondo figlio dopo Santiago: Stefano De Martino conferma il gossip

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, è incinta: una telefonata di suo marito confermerebbe il gossip che da tempo impazza sul web.

Belen Rodriguez incinta: conferma del ballerino

Uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo è quello di Belen Rodriguez. Nelle ultime settimane, la coppia più amata del mondo dello spettacolo è spesso al centro delle cronache rosa per la presunta gravidanza della conduttrice. Dopo lo scoop che li ha visti protagonisti all’inizio di quest’anno, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono riusciti a costruire, a piccoli passi, quel rapporto che avevano prima della crisi. Un ritorno di fiamma che ha acceso ulteriormente un sentimento che non si è mai spento tra loro due.

Da un pò di tempo a questa parte, si fa sempre più insistente la voce che vedono la showgirl argentina incinta del suo secondo figlio. La coppia non ha mai nascosto il desiderio di regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Questa volta arriva la conferma da parte del ballerino napoletano. In una passata intervista il conduttore napoletano aveva confessato che:

“Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”

Stefano De Martino presto papà

La notizia tanto attesa dai fan della coppia è finalmente arrivata: Belen Rodriguez aspetta il secondo figlio. Della gravidanza della showgirl argentina se ne parla da tempo ma ora arriva un’indiscrezione che sembra eliminare qualsiasi dubbio.

Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più, il volto di Made in Sud avrebbe confidato la notizia ad alcuni suoi amici. La coppia, inoltre, avrebbe chiesto a queste persone di non far trapelare la notizia visto che la giovane modella è al terzo mese di gravidanza.