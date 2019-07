Belen Rodriguez fuori controllo con Santiago: ‘Ma come ti permetti?!’ Il gesto che non è piaciuto

Belen Rodriguez fuori controllo con Santiago: ‘Ma come ti permetti?!’ Il gesto...

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono tornati insieme da un po’ di mesi. Il figlio Santiago è molto felice ma a volte vede ‘un’invasione di campo’

L’attenzione torna ancora una volta sulla bella Argentina, Belen Rodriguez, questa volta nella vicenda è coinvolto anche Santiago. Ecco che cos’è successo tra madre e figlio!

Belen e Santiago: ” Ma come ti permetti?”

Si è parlato molto di lei ultimamente sopratutto per la riconciliazione avuta con Stefano De Martino.

Ormai per Belen e Stefano i tre anni in cui sono stati separati sono solo un lontano ricordo. Infatti la showgirl una volta conclusa la relazione con Andrea Iannone è tornata di nuovo con il suo ex marito.

La coppia ha anche annunciato di volersi sposare di nuovo,il 13 Settembre, scegliendo la stessa data del precedente rito religioso.

Ma questa volta è il piccolo Santiago ad attirare l’attenzione dei fan della coppia. Ecco che è successo!

Il gesto del piccolo Santiago nei confronti di Belen

La Rodriguez è una mamma molto attenta al piccolo e raramente si separa da lui, portandolo anche sui set durante i shooting fotografici e non solo.

Spesso anche sui social, in particolar modo Instagram, non perde occasione per condividere con chi la segue dei teneri momenti trascorsi con Santiago,

Il figlio di Stefano e Belen infatti, ha conquistato tutti con la sua simpatia, pur essendo così piccolo e con i suoi disegni che vengono spesso condivisi dai membri della famiglia Rodriguez-De Martino.

Ad attirare l’attenzione dei fan questa volta è proprio il piccolo, il video ha fatto il giro dei social e non solo. Ma che cosa avrà fatto Belen per aver fatto tanto arrabbiare il figlio?

Nel video è proprio Santiago ad essere furioso con la madre e le risponde a tono dicendo:

Ma come ti permetti?

Il figlio di Belen l’ha rimproverata per aver messo i piedi scalzi nel sedile dove stava seduto. Gesto che il piccolo non ha proprio apprezzato!