Belen Rodriguez fa impazzire i fan, la bellissima showgirl argentina pubblica una Instagram una Stories bollente, mutandine abbassate per la conduttrice

La bellissima Belen Rodrguez non smette mai di sorprendere i suoi fan. La bella conduttrice argentina, ha infatti pubblicato un piccolo boomerang su Instagram, lasciando i fan senza parole.

Belen Rodriguez senza mutandine

La bella argentina, come ogni sua foto fa scaldare gli animi dei suoi fan. Costume e pose sensuali, la rendono sempre una delle showgirl più apprezzate e desiderate di sempre. Nonostante sia consapevole della sua bellezza, i suoi fan invee non si abituano mai ai suoi bellissimi scatti. In queste ore infatti Belen ha pubblicato una Instagram Stories ha postato un piccolo boomerang dove si vede la conduttrice quasi intenzionata ad abbassare le mutandine. La stories non è passata inosservata ai fan che sono impazziti per lo scatto:

Belen Rodriguez e Stefano innamoratissimi

La bellissima showgirl argentina sta passando un periodo molto roseo grazie anche all’amore che la lega al bellissimo ballerino Stefano De Martino. I due infatti dopo una lunga crisi matrimoniale dove hanno preso la decisione di separarsi ma non legalmente, sono tornati insieme. Per la gioia dei fan i due infatti sono tornati fintamente insieme più innamorati che mai

Nessuno credeva in un ritorno di fiamma finché le due celebrità, sono state beccate insieme. Un amore che ha superato di gran lunga le brevi storie, che entrambi hanno avuto dopo la loro separazione. Nonostante ciò, i due anche per amore del loro piccolo Santiago sono tornati di nuovo insieme e a quanto pare, anche più innamorati di prima. Nonostante i pettegolezzi sulla loro relazione, Stefano e Belen adesso si stanno godendo uil loro amore insieme ad Ibiza in una vacanza indimenticabile accompagnati sempre dal loro piccolo Santiago.