Stefano De Martino sorpreso in bagno: lo scatto piccante finisce sui social – Foto

Stefano De Martino ha tantissimi fan ed è per questo che non è passato inosservato il mini video in bagno che ritrae il conduttore senza veli

Belen Rodriguez quest’estate sta attraversando un bellissimo periodo della sua vita. La showgirl argentina ha, infatti, ritrovato il suo Stefano De Martino , papà del piccolo Santiago, con il quale aveva vissuto tempo fa un periodo di stallo prima di intraprendere la relazione con Andrea Iannone ( ora fidanzato con l’influencer Giulia de Lellis ).

Stefano De Martino sorpreso in vasca da Belen

I tre attualmente si trovano ad Ibiza, per rilassarsi con una vacanza del tutto meritata, in una lussuosa villa. Naturalmente le foto su Instagram non sono mancate: sul social è, infatti, un tripudio di sensualità da parte della Rodríguez, che, bella come il sole, si mostra con una serie di costumini che hanno fatto impazzire i fan.

L’ultima istantanea condivisa su Instagram ha per protagonista il ballerino Stefano De Martino, adesso più “adibito” alla tv: a mollo nella vasca da bagno, senza veli, mentre condivide un bagno rilassante con Santiago e lo stuzzica facendogli strane pettinature. I due sono davvero molto complici e la Rodriguez è dietro l’obiettivo innamorata.

Stefano esprime sensualità in ogni sua foto

Insomma, Stefano De Martino ha sensualità in ogni sua foto, un po’ come la nostra showgirl argentina: persino nella vasca da bagno fa impazzire gli ormoni alle sue followers ( sia giovani che attempate ). Possiamo decisamente affermare che la Rodríguez sia molto fortunata!

Naturalmente non è da trascurare nemmeno la felicità del piccolo Santiago nel vedere i due genitori finalmente uniti, dopo tante peripezie sentimentali: una vacanza infatti gli ci voleva proprio. Adesso auguriamo a Belen Rodríguez, De Martino e Santiago de Martino di potersi veramente godere la compagnia reciproca in questo stacco dalla vita quotidiana ad Ibiza.