Belen Rodriguez senza vergogna, lo lecca davanti a tutti: ‘Alla fine schizza’ – Foto

Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina, maliziosa e senza vergogna in una foto, lo lecca davanti a tutti, la foto sui social

Belen Rodriguez, la modella e conduttrice argentina, torna a far parlare di lei. La bellissima Belen, infatti non smette mai di sorprendere i suoi fan con foto e scatti un po bollenti. Pare infatti che nelle ultime ore, la bellissima Rodriguez abbia riscaldato di nuoovo gli animi dei suoi fan con una foto molto particolare.

Belen Rodriguez lingua maliziosa

La bella modella argentina non smette mai di sorprendere i suoi followers con scatti molto provocanti. Pare infatti che Belen abbia di nuovo postato una foto bollente sul suo profilo social. La modella infatti si fa immortalare con un ghiacciolo in mano a forma di anguria dove con sorriso maliziosa lecca il gelato. Pare però che quello non sia stato l’unico particolare a scatenare la fantasia dei suoi followers. A quanto pare infatti, i fan hanno notato un particolare che agli occhi meticolosi come loro non poteva scappare.

La giovane infatti nello scatto presenta anche un bikini che esalta particolarmente le sue forme. Il bikini infatti è molto piccolo rispetto al suo seno e sembra starle stretto. Alcuni fan infatti hanno commentato ironicamente la sua foto scrivendo:

«Ti sta bene il costume di tuo nipote…» «Ma di chi è il costume? Un po’ piccolino…»

Insomma la bella Belen non smette mai di sorprendere i suoi fan.

Belen e Stefano ad Ibiza

Dopo un lungo periodo da genitori separati i due sono tornati finalmente insieme. A quanto pare la crisi matrimoniale tra Belen e Stefano ha fatto veramente bene a tutti e due. A quanto pare la lontananza tra i due è servita a far riaffiorare di nuovo l’amore che c’era tra i due. Belen e Stefano infatti oggi dopo una lunga crisi stanno di nuovo insieme e sembrano essere più felici che mai. Oggi infatti i due si stanno godendo una bellissima vacanza ad Ibiza insieme al frutto del loro amore, Santiago.