‘Gigi D’Alessio ti ha tolto dalla strada’: Anna Tatangelo attaccata sui social – Foto

Anna Tatangelo, la cantante di Sora attaccata dagli haters sui social, ecco le loro parole : “Gigi D’Alessio ti ha tolto dalla strada”

La cantante di Sora, Anna Tatangelo, è stata duramente attaccata dagli haters sui social: ecco cosa è successo.

Anna Tatangelo attaccata sui social

La cantante, originaria di Sora un comune in provincia di Frosinone, è finita nuovamente nel mirino degli haters. Per quale motivo? A far parlare i Leoni da tastiera non è più la relazione la differenza di età dei due o la crisi ormai superata tra lei e il cantante napoletano, Gigi D’Alessio. Dopo un periodo di incomprensioni, i due sono tornati nuovamente insieme e sembrano aver voltato pagina. Di recente, ospite della trasmissione di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Anna Tatangelo è tornata a parlare del suo compagno e ha asserito che il suo compagno è una persona intelligente e l’ha capita, insieme hanno superato anche questo duro momento. Si dice serena ma è consapevole che è necessario dedicare maggiore attenzione al rapporto perché dopo 14 anni insieme è facile darsi per scontati.

Dopo aver superato la crisi che li ha visti divisi per molto tempo, i due stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle voci di gossip ma sui social gli haters continuano ad attaccarla sui social.

Le parole degli haters

La cantante di Sora continua ad essere duramente attaccata sul suo account ufficiale di Instagram. Uno degli haters ha voluto scriverle un lungo commento in cui scrive, non molto carinamente, cosa pensa di lei e della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio: