Gigi D’Alessio giornata in Questura, il cantante convocato dagli agenti per le vittime di Via D’Amelio

Gigi D’Alessio giornata in Questura, il cantante convocato dagli agenti per le...

Gigi D’Alessio in questura, convocato per un motivo molto importante dall’Arma dei carabinieri questa

Invitato come ospite all’incontro in questura per ricordare le vittime di via D’Amelio, Gigi D’Alessio si reca alla cerimonia. Ma quando arriva il cantante la figlia del giudice Borsellino lascia la struttura.

La cerimonia in onore delle vittime di via D’Amelio

La figlia del giudice Paolo Borsellino, era presente alla cerimonia tenuta in onore delle vittime di via D’Amelio ma in contemporanea all’arrivo del cantante sceglie di abbandonare la cerimonia.

La cerimonia organizzata per ricordare il giudice Paolo Borsellino, assassinato dalla mafia 27 anni fa, e i cinque agenti della scorta si è tenuta questa mattina verso le 10.30.

Il 19 Luglio del 1992, una Fiat 126 imbottita di esplosivo, venne fatta saltare in aria sotto casa della madre di Borsellino. Per lui e per gli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna della Polizia a morire in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, non c’è stato scampo.

Quel giorno è rimasto nella memoria di tutti e questa cerimonia ha aiutato a tenere vivo il ricordo.

Gli ospiti presenti alla cerimonia: Gigi D’Alessio e molti altri…

La figlia minore ha partecipato alla cerimonia fino all’arrivo del cantante Gigi D’Alessio. Mentre va via spiega il motivo della sua scelta rilasciando una dichiarazione all’Ansa:

Non m’interessa

Ha detto Fiammetta Borsellino in modo molto chiaro e coinciso.

All’incontro-dibattito, hanno partecipato anche anche il capo della polizia Franco Gabrielli, il sindaco Leoluca Orlando, Manfredi Borsellino, vicequestore aggiunto a Cefalù e figlio di Paolo, e il questore di Palermo Renato Cortese.

Proprio quest’ultimo ha dichiarato:

Dobbiamo ricordare senza paura, è importante non dimenticare

Gigi durante la cerimonia ha cantato il suo successo ”Un nuovo bacio”, ospiti insieme a lui anche anche Sasà Selvaggio e Rocco Hunt.