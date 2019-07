Gigi D’Alessio, finito l’amore di coppia: dopo la separazione, il messaggio di conforto all’amico

Gigi D’Alessio ha voluto esprimere il suo dolore per quanto accaduto nei giorni scorsi. Il messaggio è arrivato forte e chiaro dopo la separazione

Gigi D’Alessio conferma di essere una persona molto sensibile. Dopo la notizia della fine dell’amore del suo amico non ha potuto fare a meno di dedicare un messaggio di conforto per le belle parole spese per l’ex compagna.

Parla Gigi D’Alessio: ”Ti voglio bene fratè”

Dopo la notizia della rottura tra Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli, molti dei fan del cantante e molti Vip si sono espressi a supporto del cantante. Tra i tanti anche Gigi D’Alessio che ha scritto un messaggio molto commovente per il collega. Ormai è ufficiale: Eros e Marika sono prossimi al divorzio. Come annunciato qualche tempo fa la storia d’amore tra i due si è conclusa.

Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine nel 2009. quando si sono conosciuti per e visti per la prima volta, poi nel 2014 arrivò il matrimonio in seguito alla nascita dei loro figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Si tratta del secondo divorzio per Eros, dopo il primo avuto con Michelle Hunziker, con la quale ha avuto la sua prima figlia Aurora.

In molti si sono espressi a sostegno del cantante dopo la notizia dell rottura, e tra i tanti nomi spicca quello di Gigi D’Alessio che ha scritto un messaggio molto affettuoso sotto un video pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram.

Il messaggio di Gigi per Eros Ramazzotti

Gigi comprende bene cosa sta passando Eros, infatti anche lui è reduce da un divorzio ed oltre questo proprio l’anno scorso ha dovuto affrontare una profonda crisi con Anna Tatangelo che aveva deciso di lasciare la casa dove vivevano insieme con il figlio.

Anche se fortunatamente nel caso di Gigi le cose si sono concluse nel migliore dei modi riavvicinandosi alla Tatangelo.

Così D’Alessio decide di commentare un video postato da Eros scrivendo:

L’uomo che tratta la donna da principessa è colui che è stato cresciuto da una regina. Ti voglio bene fratè.

Apprezzando il gesto di Eros di difendere l’ex moglie Marika dall’attacco degli haters che le attribuivano la colpa per la fine del matrimonio con il cantante.