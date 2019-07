Silvia Toffanin incinta del terzo figlio: pancino in mostra su Diva e Donna – Foto

Silvia Toffanin incinta del terzo figlio: pancino in mostra su Diva e...

Silvia Toffanin raramente fa trapelare notizie sul suo privato. La moglie di Pier Silvio Berlusconi pare però sia in dolce attesa, secondo Diva e Donna

Per Silvia Toffanin si avvicina il sogno del terzo figlio, almeno così sembra secondo il settimanale Diva e Donna. Le foto pubblicate mostrano un accenno di pancino sospetto.

Silvia Toffanin incinta del terzo figlio?

La bella Silvia Toffanin sta vivendo la sua dolce vacanza con accanto il marito Pier Silvio Berlusconi e i figli adorati. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice sta aspettando la proposta di matrimonio da parte del figlio del noto ex Presidente del consiglio. Anche se, Silvia, ha sempre dichiarato di sentirsi completa anche senza anello al dito.

Ma i fan non vedono l’ora e pare che a scatenare il sospetto che il giorno sia più vicino di quanto si pensi sia proprio l’arrivo di una terza gravidanza. La bella Silvia potrebbe presto mettere al mondo il suo terzo figlio. Diva e donna ha pubblicato nel numero oggi in edicola le foto che mostrerebbero un accenno di pancino. Ovviamente nulla di certo, ma pare che abitini larghi siano la scelta perfetta per nascondere le rotondità.

Silvia Toffanin e le foto di Diva

Sul giornale si legge che la scelta di un outfit così poco aderente con volant leggiadri potrebbe essere riferibile al tentativo di occultare, almeno per il momento ai più, l’arrivo di un altro figlio. Il terzo bebè sicuramente servirebbe ad intensificare il rapporto di coppia e a mandare via le malelingue che parlano di crisi tra i due.

Adesso però non possiamo fare altro che aspettare una conferma da parte di uno dei due interessati. Magari Verissimo quest’anno comincerà proprio con questo lieto evento. Un ottimo augurio per il programma. Speriamo solo che le foto di Diva non abbiano fatto solo venire agli occhi fumo. La bella notizia rallegrerebbe molti.