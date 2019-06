Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si separano: lei si diverte da sola in vacanza

Anna Tatangelo si separa da Gigi D’Alessio, una decisione nata probabilmente da esigenze personali o lavorative: ecco come è stata beccata

La bella Anna Tatangelo, sceglie di passare le vacanze estive a Mykonos ma senza la compagnia di Gigi. Infatti a quanto pare i due passeranno le vacanze separati e la Tatangelo si consola in Grecia.

La separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Per le vacanze di quest’anno Anna Tatangelo ha deciso di andare a godersi il sole nella splendida Mykonos, ma senza la compagnia di Gigi.

Anna è però accompagnata dal figlio Andrea, e dagli amici. Durante il suo soggiorno in Grecia la Tatangelo pubblica degli scatti che fanno impazzire i fan, mostrando il suo fisico impeccabile.

A quanto pare il cantante è impegnato con il lavoro, per questo motivo non l’ha potuta raggiungere.

Anche se circolano voci secondo le quali tra i due ci sarebbe un nuovo periodo di crisi e che quindi ancora una volta le cose non vadano proprio nel verso giusto.

Ma la Tatangelo appare più serena che mai nei scatti condivisi su Instagram, infatti ha scelto di condividere delle foto molto dolci con il figlio ed alcune che mettono più sexy in cui si vedono le sue curve mozzafiato.

Le foto hanno riscosso un immediato successo, sopratutto una che in poche ore è stata riempita di like e commenti.

La foto che ha fatto impazzire i fan

Anna ha scelto dei mini bikini per mettere in risalto le sue curve e tra le foto più apprezzate condivise dalla cantante ce n’è proprio una mentre indossa un costume rosa e esce dalla piscina.

La foto in questione ha raccolto oltre 100 likes in pochissimo tempo ed anche i commenti non tardano ad arrivare sopratutto dai suoi follower maschi.

Ecco di seguito lo scatto: