8 ricette dei Cartoni animati Disney facili da fare a casa

8 ricette dei Cartoni animati Disney da rifare a casa: piatti dolci e salati semplici da replicare, portate un po’ di magia Disney a casa vostra!

8 ricette dei Cartoni animati Disney da replicare a casa

La torta di mele di Biancaneve

Nel cartone Biancaneve grazie all’aiuto degli uccellini prepara una deliziosa torta di mele che proporrà ai 7 nani.

Ecco una variante di torta di mele squisita e facile per replicare quella di Biancaneve: con crema e mele, morbida e golosa come quella del cartone animato!

La ratatuoille di Rémy

La ricetta del simpatico topolino chef è una ratatuoille vegetale dall’aspetto colorato e invitante

Per realizzare questa ricetta provenzale vi serviranno tante verdure diverse per un pieno di vitamine e minerali: peperoni, patate, cipolle, pomodori, zucchine, melanzane, zucca , aglio e aromi!

I biscotti “cookies” di Rapunzel

Perché non dilettarsi come la caparbia principessa Rapunzel per passare il tempo cucinando degli ottimi cookies con gocce di cioccolato?

Per dei cookies classici preparate una frolla base e poi aggiungete una cascata di gocce di cioccolato: provate la nostra ricetta dei biscotti al cioccolato buoni come quelli di Rapunzel.

Il soufflè al formaggio di La bella e la Bestia

La ricetta dell’elegante soufflè al formaggio che La Bella e la Bestia gustano la sera del ballo è semplicissima: sarà un perfetto antipasto raffinato da servire ad una cena a lume di candela come quella del cartone animato.

Vi serviranno i classici ingredienti della ricetta tradizionale: uova, burro, formaggio, farina, latte e noce moscata!

Gli spaghetti con le polpette di Lilli e il Vagabondo

Il piatto di pasta più amato da grandi e piccini, un po’ perché delizioso e un po’ perché protagonista della scena del bacio fra Lilly e il Vagabondo.

Preparate delle polpette di carne al sugo di pomodoro con abbondante condimento, lessate gli spaghetti e poi tuffateli nel sugo!

Servite gli spaghetti insieme a 2 polpette e dividete questa golosità con la persona che amata di più.

Il porridge di Mushu- Mulan

La farinata di avena che il simpatico spirito guida di Mulan le propone al mattino prima di iniziare la preparazione da guerriero è semplicemente del porridge di avena con sopra bacon e uova!

Facilissima da preparare anche a casa sarà la colazione perfetta per iniziare la giornata con energia.

Leggi anche: 6 idee per colazione salata

La crème de la crème à la Edgar- Aristogatti

La famosa crema alla Edgar del cartone gli Aristogatti potete prepararla senza sonnifero e gustarla con frutti di bosco o utilizzarla come ripieno per dolci e crostate.

Non è altro che una facilissima crema pasticcera in cui potete tuffarci biscotti o fragole fresche, scegliete voi se aromatizzarla al limone o alla vaniglia.

Il pollo arrosto di Artù e la spada nella roccia

Il pollo divorato voracemente e con gusto dal fratellastro di Artù nel cartone animato La spada nella roccia scatena la fame e l’acquolina di chiunque.

Per replicare questo pollo invitante e croccante basterà cuocerlo ad alta temperatura in forno con spezie e vino bianco, sarà una delizia. Accompagnatelo con delle gustose patate al forno croccanti, il connubio è irresistibile!