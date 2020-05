Torta Nua morbida e cremosa, ricetta golosa e facilissima: in soli 20...

La Torta Nua è morbida e cremosa grazie alle mele e alla crema pasticcera nell’impasto! Una ricetta semplice e golosissima, preparala in soli 20 minuti.

La Torta Nua è un dessert dall’ineguagliabile bontà, originato da sperimentazioni sul web prevede nell’impasto della torta l’aggiunta di crema pasticcera e mele prima della messa in forno.

Il risultato sarà spettacolare, un dessert vanigliato morbido e soffice all’assaggio: ci saranno della crema pasticcera e delle mele sottili ad ogni morso, sarà paradisiaco.

Un dolce che ti avvolge con dolcezza e morbidezza perfetto in ogni occasione. Piace a grandi e piccini ed è molto versatile: ottimo a colazione, a merenda o dopocena!

La ricetta è molto semplice si prepara in 20 minuti esatti, provateci anche voi!

Una variante deliziosa della Torta Nua è preparare la torta aromatizzata al limone anziché alla vaniglia e usare della gustosa crema al limone, mele e cannella.

Torta Nua: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per la torta

300g farina 00

70g olio di semi di girasole

150g zucchero bianco

1 cucchiaino di estratto di vaniglia o vanillina



2 mele fuji grandi

4 uova

130 ml latte

1 lievito per dolci

Ingredienti per la crema pasticcera

250 ml latte

2 tuorli

1 baccello di vaniglia

60g zucchero bianco semolato

20 g fecola di patate

Preparazione della crema

Estraete i semi di vaniglia dal baccello mettendoli in una ciotola. Scaldate il latte con il baccello vuoto e spegnete il fuoco quando sfiorerà il bollore. Montate con le fruste elettriche i rossi con lo zucchero per 5 minuti, poi unite i semi del baccello di vaniglia e la fecola di patate setacciata. Aggiungete 1/3 del latte e mescolate ancora. Ora aggiungete anche il restante latte a filo, incorporatelo lentamente. Versate il composto in un pentolino e cuocete a fuoco basso girando con una frusta fino a che la crema non sarà del tutto addensata. Spegnete il fuoco e trasferite la crema pasticcera in una ciotola.

Preparazione della torta

Preriscaldate il forno a 170° e foderate di carta forno una tortiera apribile da 22-24 cm. Sbucciate le mele e privatele del torsolo, tagliatele a fettine sottili. Montate uova e zucchero con le fruste elettriche per 5 minuti, poi aggiungete anche l’estratto di vaniglia, il latte e l’olio. Setacciate farina e lievito, uniteli all’impasto lentamente e mescolate con le fruste elettriche per amalgamare bene tutti gli ingredienti: l’impasto dovrà risultare soffice e spumoso, senza grumi. Versate l’impasto nella tortiera, unite anche la crema sparsa a cucchiaiate e posizionate infine le mele a raggiera. Cuocete la torta in forno ventilato a 170° per circa 40-45 minuti. Sfornatela a cottura ultimata e lasciatela raffreddare a temperatura ambiente per qualche ora, poi estraetela dalla tortiera.

Anche se probabilmente la finirete in 48h potrete conservarla in frigorifero per massimo 3-4 giorni, buona merenda!

