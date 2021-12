Giulia Pauselli, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, è davvero bellissima. Nella scorsa puntata si è esibita con un ballo sensuale che ha mandato in tilt il pubblico di Canale 5.

Nella tredicesima puntata di Amici, andata in onda domenica 12 dicembre su Canale 5, abbiamo assistito all’esibizione della bellissima Giulia Pauselli. La donna ha sensualità e fascino da far invidia e anche questa volta lo ha dimostrato in modo impeccabile.

Chi è Giulia Pauselli di Amici

Giulia Pauselli, classe 1991 nata il 2 marzo a Firenze. E’ una ballerina professionista ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. La sua passione per il ballo proviene da sua nonna che l’ha sempre spronata a frequentare il teatro e il mondo della danza.

Lei ha attirato l’attenzione del pubblico non solo per il suo incredibile talento, ma anche perché per anni è stata al centro del gossip per la sua relazione con il ballerino Stefano De Martino.

Una storia che è giunta al capolinea dopo poche settimane, ma ora è felicemente fidanzata con Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista e presentatore del daytime di Amici. Si sono conosciuti nel talent e il loro amore sta procedendo a gonfie vele.

Giulia è una delle ballerine più amate di sempre, ha un talento pazzesco e ogni volta che balla incanta tutti, compresi gli insegnanti. Impossibile non ammirare le sue curve formidabili, sul web sono tutti pazzi per lei.

Giulia Pauselli, che sensualità!

Durante la scorsa puntata si è esibita la nuova arrivata Cosmary, ma prima di lei, Giulia Pauselli ha mostrato la sua coreografia. Come tutti sappiamo, Alessandra Celentano non apprezza particolarmente la new entry, proprio per questo le ha sospeso la maglia.

Il pubblico è rimasto deluso da questa decisione, ma non ha potuto non esprimere tutto il suo entusiasmo per l’esibizione della ballerina professionista che ha ballato con dei collant neri trasparenti e dei tacchi super vertiginosi.

