Stefano De Martino, il flirt con la ballerina di Amici | Il retroscena nascosto per anni

Stefano De Martino, è sempre stato al centro dei riflettori per i suoi vari flirt. A distanza di anni, non possiamo dimenticare uno delle sue storie d’amore più discusse: ecco di chi si tratta.

Fin dalla prima edizione il talent di Maria De Filippi ha riscosso un enorme successo, non solo per i tantissimi talenti che ci sono stati, ma anche per le storie d’amore che si sono create. Impossibile non nominare Stefano De Martino, il ragazzo fece perdere la testa a tantissime ragazze.

Stefano De Martino, il tradimento

Stefano De Martino oltre ad essere divenuto famoso per essere un ballerino di successo è stato al centro dell’attenzione per tantissimo tempo per i suoi amori nati proprio all’interno del programma di Maria De Filippi.

La più discussa fu proprio quella con la cantante Emma Marrone. La relazione continuò negli anni successivi, ma De Martino più volte dimostrò di non essere fedele al suo percorso amoroso iniziale.

Nel 2011, infatti, durante una coreografia che prevedeva un bacio tra i due protagonisti, scatta la scintilla tra Stefano e un’altra ballerina, Giulia Pauselli. Il gossip impazzisce e la coppia viene travolta da un’onda mediatica assurda. Emma oltre ad aver subito un tradimento è circondata dalla curiosità dei giornalisti e telespettatori.

Successivamente lui lascia la Pauselli e torna dalla Marrone, che decide di perdonarlo. Inoltre, nel 2012 Belen Rodriguez viene scelta dalla De Filippi come ballerina speciale del corpo di ballo e anche lì scoppia la passione.

Il retroscena

La sua ex fidanzata Giulia Pauselli, anche lei ha voltato pagina ed oggi è felice insieme a Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista di Amici. Ma durante il periodo del famoso triangolo amoroso, lei non fu contenta quando il ballerino tornò dalla sua ex Emma Marrone e nemmeno quando tradì la cantante con Belén, infatti durante un’intervista disse:

‘È talmente bello che pensi: figurati se si mette con me. E quando capisci che gli piaci non ti sembra vero. In più ci sa fare e ti fa ridere tutto il giorno.’

Anche in un’altra occasione lei disse: “È che la sua aria da cafoncello napoletano, da bello maledetto, colpisce facile. E noi ci siamo cascate: io, Emma, Belén, tutte dentro il suo sorriso smagliante, la sua simpatia eversiva, il suo corpo pieno di tatoo”