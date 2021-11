Attraverso dei palloncini Giulia Pauselli avrebbe ricevuto all’interno dello studio di Amici due dichiarazioni d’amore, fra cui un invito a cena.

Continuano i bigliettini romantici all’interno dello studio di Amici. Questa volta il trucco è stato decisamente più ingegnoso dato che i foglietti sono stati nascosti all’interno di palloncini gonfiabili. Nello specifico sarebbero stati ben due quelli rivolti a Giulia Pauselli, una delle ballerine professioniste presente al talent di Canale 5.

Giulia Pauselli ha partecipato all’edizione del 2011 del programma condotto da Maria de Filippi

A bucare i palloncini e a leggere i messaggi al suo interno è stato in primis il fidanzato della ragazza, Marcello Sacchetta, anche lui ex del programma condotto da Maria de Filippi. Dapprima, quindi, il ballerino ha scrutato il volto dei concorrenti per capire chi avesse dedicato le due lettere per poi leggere il primo foglietto.

Anche il suo fidanzato, Marcello Sacchetta, rientra fra i professionisti di Amici 21

Dopo aver riso di gusto, quindi, Marcello ha svelato anche al resto dello studio il contenuto del messaggio che diceva: “Hai i più bei dorsali d’Italia“. Un complimento a dir poco inusuale che però sia Giulia Pauselli che Sacchetta hanno apprezzato arrivando persino a scherzarci su. La stessa De Filippi si è mostrata divertita dicendo come l’autore della lettera è stato un vero signore dato che poteva usare ben altri termini per esaltare il lato b della ballerina.

LEGGI ANCHE —> Amici 21, Giulia Stabile nel cast della prossima edizione: ecco cosa farà

Decisamente più serio il contenuto del secondo palloncino il quale ha chiesto a Giulia una cena fuori. In questo caso Marcello si è opposto dicendo come o lo si fa in tre oppure non lascerà andare da sola la sua amata. Non solo come altra condizione, l’autore del biglietto, che ricordiamo è rimasto anonimo, dovrà persino offrire lui per tutti e tre.

LEGGI ANCHE —> Amici, Mattia innamorato pazzo di lei | No secco della ballerina

Insomma dopo il buco nell’acqua fatto da Mattia Zenzola con la sua dichiarazione verso Giulia Stabile, quest’ultimi bigliettini hanno lasciato una piccola possibilità ai loro scrittori. Nel caso di Zenzola, infatti, Giulia si era detta troppo occupata ed innamorata del suo attuale compagno per accettare anche una semplice cena fuori. Insomma questa edizione 2021 di Amici sta mettendo alla prova diverse coppie facendole divertire e scherzare con queste provocazioni, apprezzate anche dal pubblico a giudicare dalle reazioni avute nello studio.