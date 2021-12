Ad Amici non mancano gli scontri, nella scorsa puntata Alessandra Celentano ha avuto un duro sfogo “per colpa” della nuova allieva Cosmary: scopriamo cosa è accaduto.

Alessandra Celentano, è considerata la maestra più severa del talent di Maria De Filippi, infatti, nel corso degli anni abbiamo assistito a vari suoi feroci scontri con allievi e anche suoi colleghi. Nell’ultima puntata è dovuta intervenire anche la conduttrice per fermarla: scopriamo cosa è accaduto.

Alessandra Celentano umilia Cosmary

Nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi, è tornata una vecchia conoscenza, ovvero Garrison Rochelle. Era da diverso che non metteva piede nello studio del talent di Canale 5. Il coreografo ha giudicato la sfida tra la Virginia e l’aspirante allieva Cosmary e non è mancato uno scontro molto acceso con Alessandra Celentano.

Come in molti sapranno, i due hanno punti di vista davvero differenti e basta davvero poco per scatenare una forte reazione da parte della maestra. Infatti, quando Garrison ha fatto trionfare Cosmary nella sfida, la Celentano è andata su tutte le furie. L’allieva si è esibita con dei vertiginosi tacchi a spillo in una coreografia davvero sensuale.

La vittoria della giovane ha fatto perdere il banco di Amici a Virginia, una delle ballerine preferite della maestra e subito dopo la donna si è sfogata dicendo: “Dai ma scusa adesso, va bene tutto Garrison, ok essere coreografo però a un certo punto bisogna anche riconoscere la bravura“.

Una dichiarazione che ha fatto sentire a disagio la ballerina Cosmary, infatti, è intervenuta Maria De Filippi: “Va bene dire che avresti scelto Virginia, ma ora denigrare una ragazza appena entrata non va bene uguale”. La nuova arrivata ora ha il compito di far ricredere l’insegnante e per farlo dovrà davvero impegnarsi e studiare tantissimo. Ma sapete chi è lei? conosciamola meglio.

Chi è Cosmary, la nuova allieva di Amici

Cosmary Fasanelli è ufficialmente una delle nuove ballerine di Amici 21 e sarà l’allieva di Alessandra Celentano. Di lei sappiamo che ha 21 anni, nata a Brindisi, ma attualmente vive a Milano.

La giovane l’abbiamo vista già nel piccolo schermo, infatti, è stata una delle ballerine del programma di Alessandro Cattelan Da Grande, di Battiti Live e di Canzone Segreta. E’ giovanissima ma sta già collezionando diversi successi professionali.

Non è finita qui, perché ha partecipato anche a Miss Italia ed è riuscita a vincere il concorso Miss Cinema. La sua bellezza mediterranea e il suo talento incredibile la stanno portando in alto e siamo sicuri che nel talent di Maria De Filippi riuscirà a dimostrare tutta la sua bravura.