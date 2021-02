Ultimi Gossip: Ezio Greggio distrutto per la malattia, lutto a Striscia La...

Le notizie questa settimana, nella sezione Gossip e Spettacolo, sono state molteplici. Oggi vi riassumiamo gli ultimi gossip della settimana.

In questi giorni si sono susseguite tante notizie molto particolari, gli ultimi gossip però mettono in luce quelle più importanti.

Cosa vi sarà sfuggito questa settimana? Non vi resta che mettermi comodi e leggere le notizie che molto probabilmente vi siete persi.

Ultimi gossip: Ezio Greggio straziato dalla malattia

L’Italia, ma anche tutto il resto del mondo, sta vivendo un momento difficile. Ezio Greggio, con il suo post ha voluto mettere in guardia tutti contro il virus e le sue conseguenze.

Il conduttore di Striscia La Notizia, ha voluto con il post polemico e a tratti guidato dall’esasperazione per una situazione che sembra trovare ostacolo ad ogni via d’uscita, ha spronato tutti a fare il meglio per evitare il virus dilaghi ulteriormente.

Ezio è solo uno dei tanti VIP stanchi di non vedere la luce in fonda al tunnel: questa malattia ha devastato tutti i settori dell’economia che nel nostro paese aveva già dei problemi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)



Un settore molto spesso lasciato in ombra è quello del mondo dello spettacolo: con i cinema e i teatri chiusi ormai da quasi un anno.

Striscia La Notizia in lutto: muore un’icona del programma

Il programma di Antonio Ricci ha dovuto dire addio ad una sorta di icona per Striscia La Notizia, il Maestro Pavarotto: Matteo Troiano purtroppo ha lasciato il programma che lo aveva fatto conoscere e amare da tutti gli italiani.

Anche Greggio ha voluto salutarlo sui social un’ultima volta attraverso le sue stories su IG. Un saluto doveroso considerando che Matteo è stata spesso una spalla per lui e per i suoi compagni d’avventura dietro il bancone del noto programma.

Nadia Toffa, spuntano messaggi da brividi a 2 anni dalla morte

Sono quasi passati due anni dalla morte della adorata Iena Nadia Toffa. Purtroppo il cancro al cervello non le ha dato scampo e il 13 agosto del 2019 purtroppo è arrivata la triste notizia della sua scomparsa.

Nadia però ha lasciato un’eredità incredibile: con i suoi pensieri trascritti nei libri che troviamo tra i più venduti in libreria, la gente continua a ricordarla.

Sui social, proprio sul suo profilo, sono apparsi di recente dei messaggi da brividi per lei che testimoniano l’amore che tutti continuano a provare per lei.