Nadia Toffa, spuntano messaggi da brividi a 2 anni dalla morte

La conduttrice de Le Iene purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro il cancro. A distanza di 2 anni dalla sua morte spunta un messaggio per Nadia Toffa.

Parole che fanno venire i brividi. Purtroppo il cancro l’ha portata via troppo presto, ma Nadia Toffa continua a vivere nelle parole dei fan.



Con il suo spirito, la sua allegria, la sua professionalità era riuscita a distinguersi tra gli altri de Le Iene diventata una mascotte e un’icona del giornalismo ‘vero’, quello che scava per trovare la verità e denuncia i soprusi e le indecenze.

Nadia Toffa, spuntano messaggi da brividi

Sono già passati 2 anni dalla morte di Nadia Toffa. L’ex iena ha fatto commuove tutta l’Italia con la sua storia: il cancro al cervello non le ha lasciato scampo privandola del bene più prezioso, la vita.

Nadia però, per fortuna, ha avuto la capacità, la forza e il talento di fare della sua malattia un’arma contro l’ignoranza.

Nadia è stata molto male ma questo non le ha impedito di continuare ad essere se stessa, raccontato fase per fase la sua malattia e la voglia di vivere che l’ha portata a lottare fino alla fine.

Purtroppo, non ha vinto la sua battaglia più grande ma in qualche modo ha fatto sì che anche la sua morte avesse un senso. Il messaggio spuntato qualche giorno fa sui social è una prova di tutto questo.

Le parole dei fan per Nadia, fanno piangere

I suoi libri, ancora tra i più letti in Italia, riescono a raccontare ancora tanto: i messaggi che Nadia ha lasciato in eredità ai fan ancora oggi spingono questi ultimi a renderle omaggio sui social.

Sull’ultimo post su IG, quello che annuncia la triste morte, si leggono messaggi di amore, sostegno e ammirazione per lei.

Tuattavia, non mancano glii haters (per fortuna pochissimi) che continuano ad insultarla facendo della macabra ironia sulla sua malattia e sulla sua morte.

Ma c’è per fortuna anche chi riserva per lei belle parole. Anche gli errori grammaticali dei fan sembrano non avere importanza quando il messaggio è positivo e pieno d’amore.