Vuoi essere subito sveglia e reattiva senza caffè appena ti svegli? Ecco 5 consigli per esserlo al mattino e non solo.

Il caldo estivo ti butta giù e la stanchezza ti assale, ci vorrebbe un caffè ma ne bevi troppi: scopri 5 consigli pratici e veloci per essere subito sveglia e reattiva senza caffè appena sveglia.

La stagione estiva con le sue temperature bollenti e l’umidità ti fa sentire senza forze, soprattutto se appena sveglia devi andare a lavorare invece che in spiaggia!

Non tutti possono berlo o vogliono: alcuni non amano il suo sapore, invece tanti lo adorano ma non possono berlo perché gli fa male (colite o insonnia, gastrite).

Molti sostengono che bere il caffè faccia male alla salute e che andrebbe eliminato dall’alimentazione quotidiana mentre altri affermano che dosi contenute (1-2 al giorno) possono addirittura aiutare il corpo a stare meglio.

Ci sono almeno 5 cose da fare per sentirsi attivi ed energici appena sveglia senza berlo, ecco la lista!

5 consigli per essere energici senza il caffè mattutino

Rinunciare al caffè per qualunque motivo è possibile, non sarà facile resistere alla tentazione ma dopo 1 settimana senza caffeina starete meglio.

Più caffè bevete e più ne avrete bisogno, è come una droga.

Non bevendolo all’inizio vi sentirete doppiamente stanchi e senza energia, non avrete voglia di alzarvi dal letto e sarete molto irritabili. Non preoccupatevi, passerà!

Ecco 5 cose che dovete fare per sentirvi subito forti ed energici già al mattino senza bere caffè:

Bere tea verde: è fortemente energizzante soprattutto se preso al mattino a stomaco vuoto, provalo anche in capsule. Fare sport appena svegli: allenarvi appena svegli accelera il metabolismo facendovi restare attivi ed energici per tutto il giorno. Dormire con le tapparelle alzate: svegliarsi con la luce del sole aiuta il corpo a svegliarsi prima e meglio. Quando la luce naturale colpisce l’occhio il corpo smette di produrre melatonina, sedativo naturale, e favorisce invece l’attività cerebrale. Ascoltate della musica che amate: oltre ad aumentare il buon umore stimolerete il cervello ad attivarsi con qualcosa che amate, inizierete la giornata col piede giusto Fare yoga: se non amate le attività sportive troppo intense al mattino potreste fare 15 minuti di yoga per risvegliare tutto il corpo, mente compresa! Vi sentirete energici e rilassati già all’inizio della giornata, sarà splendido.

