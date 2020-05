Pubblicati i danni alla salute causati dal caffè! Limitare l’assunzione di caffeina fa bene alla salute: ecco tutti i benefici che otterrete non bevendo più caffè!

Esistono almeno 6 validi motivi per non bere abitualmente il caffè, smettete di berlo tutti i giorni e la vostra salute godrà di molti benefici!

Noi italiani beviamo tanti caffè un po’ per piacere, un po’ per tradizione e un po’ per abitudine!

A volte si arriva anche a superare i 4 caffè giornalieri e la salute ne risente: mal di pancia, emicrania, nervosismo, sono solo alcuni dei disturbi dovuti all’assunzione di troppa caffeina.

Smettere di bere caffè o quantomeno limitarne l’assunzione a massimo 1 volta al giorno è una scelta che già tanti hanno compiuto, provate anche voi!

Perché dovresti smettere di bere caffè?

Vi sentirete molto meglio smettendo di bere caffè tutti i giorni! Nei primi 10 giorni senza bere caffè la dipendenza da caffeina vi darà alcuni effetti collaterali ma svaniranno presto:

nervosismo e poca concentrazione

sonno e stanchezza

emicrania

attacchi di fame

Cercate di resistere alla tentazione sostituendolo con altre bevande gustose e vedrete che passata la crisi di astinenza i benefici non tarderanno ad arrivare!

6 motivi per non bere il caffè

I benefici che otterrete eliminando la caffeina o riducendone drasticamente l’assunzione sono molteplici:

Qualità del sonno migliore: dormirete più ore attaccate e riposerete meglio, niente risvegli notturni o difficoltà ad addormentarsi a causa dell’iperattività! Vi addormenterete più facilmente e la mattina appena svegli sarete più energici. Niente più tic o disturbi da stress: vi è mai capitato che le labbra o le palpebre vibrassero ininterrottamente per alcuni minuti senza controllo? Questo è un segnale di stress accumulato e spesso la troppa caffeina in corpo ne aumenta la manifestazione. Niente emicrania e mal di testa dovuti alla dipendenza da caffeina Migliore digestione e niente colite: il caffè è un potente irritante della mucosa dello stomaco e dell’intestino! Berlo provoca acidità di stomaco (aumenta la gastrite) oppure forti irritazioni del colon (colite e dissenteria improvvisa). Denti più bianchi: il caffè macchia i denti rendendoli più gialli e poco brillanti. Non bevendolo lo smalto sarà nuovamente bianco e lucente! Meno ansia e agitazioni o tachicardia che vengono incrementati dalla troppa caffeina. Niente più iperattività, il relax e la serenità riacquistati vi renderanno sereni e appagati.

Leggi anche: Bevi il tè per vivere più a lungo