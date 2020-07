Perché le lentiggini compaiono d’estate se prendiamo il sole?

Prendendo il sole a volte appaiono delle macchie sul viso: ecco spiegato perché le lentiggini compaiono d’estate quando ci abbronziamo.

Vi siete mai chiesti perché le lentiggini compaiono d’estate quando ci abbronziamo?

In realtà le evidenti macchioline che compaiono sul volto dopo una lunga esposizione al sole si chiamo efelidi, o più comunemente ed erroneamente chiamate lentiggini.

Le efelidi sono degli accumuli di melanina localizzati sul viso. Le lentiggini invece sono sparse ovunque sul nostro corpo.

L’estate è il momento in cui appaiono sul volto dopo qualche giornata di mare intenso: più passiamo ore ad abbronzarci, senza crema solare protettiva in special modo, più queste compariranno.

Ma perché vengono le efelidi? Sono la stessa cosa efelidi e lentiggini?

Scopri perché le lentiggini compaiono maggiormente d’estate.

Lentiggini ed efelidi: simili ma diverse

Le lentiggini sono degli accumuli di melanina cioè il pigmento naturale che fornisce colorazione alla vostra pelle.

Più melanina si ha e più saremo abbronzati e dalla pelle ambrata o scura.

Nei soggetti predisposti, soprattutto chi ha la pelle molto chiara, la melanina viene prodotta in quantità eccessive in risposta alla stimolazione dei melanociti.

I melanociti sono le cellule responsabili della sintesi della melanina e vengono enormemente stimolati dalla luce solare.

In estate quindi trascorrendo mediamente più tempo sotto il sole per abbronzarsi queste cellule attive ne producono molta di più.

Anche se le macchioline che appaiono sul viso d’estate le definiamo lentiggini non lo sono!

Sono delle efelidi poiché molto piccole e causate dalla sovra stimolazione dei melanociti.

Le lentiggini invece sono macchie presenti generalmente su tutto il corpo, non solo sul viso. Sono presenti tutto l’anno e non scompaiono come le efelidi.

Anche le lentiggini, come le efelidi, sono il risultato di una produzione eccessiva di melanina dovuta però alla presenza di un numero esuberante di melanociti rispetto al normale, non alla loro sovra stimolazione.

È chiaro dunque che le efelidi, piccole macchioline che compaiono sul volto d’estate, appaiono e scompaiono in base a quanto sole prendiamo.

Maggiore è il tempo che trascorriamo sotto al sole e maggiore sarà la sovra stimolazione dei melanociti: la melanina prodotta è più del solito e quindi le macchioline compaiono sulle guance, sul naso e sulla fronte.

Le lentiggini invece se le abbiamo normalmente non andranno mai via, sono una caratteristica definibile genetica di noi e non dipendono assolutamente da quanto sole prendiamo.