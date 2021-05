Olio di mandorle dolci: le sue funzioni come nutriente e fortificante

L’‘olio di mandorle dolci è quello utilizzato sulla pelle dei bambini, ma possiede molte virtù anche per la pelle e i capelli degli adulti, per non parlare della sua azione contro le smagliature.

Cosa c’è di più delicato della pelle di un bambino? Per questo motivo, le sue proprietà ammorbidenti hanno fatto miracoli sin dall’antichità, tanto che le donne egiziane lo usavano già per comporre unguenti.

L’olio di mandorle dolci, viene estratto del nocciolo del frutto del mandorlo, ha attraversato i secoli e ci raggiunge con le sue tante virtù.

La sua composizione è infatti particolarmente ricca: contiene ovviamente acidi grassi, tra cui omega 6 (acido linoleico) e 9 (acido oleico), ma anche vitamine A ed E, minerali e oligoelementi, fitosteroli (che migliorano la microcircolazione) e terpeni alcoli (i quali svolgono un ruolo protettivo). In tal modo l’olio di mandorle dolci è così ammorbidente, emolliente e fortificante.

Olio di mandorle dolci, i vantaggi

Idrata e protegge pelle e capelli, restituendo vigore e lucentezza. Lenitivo, allevia irritazioni e pruriti. Nutriente, è perfetto in caso di pelle screpolata o secca, oltre che nella prevenzione delle smagliature. Migliorando l’elasticità della pelle e favorendo la rigenerazione cellulare, è anche un ottimo antirughe naturale.

Uno dei principali vantaggi dell’olio di mandorle dolci è che è adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare ai neonati. L’unico neo è che l’olio di mandorle dolci non ha un grande potere penetrante.

Contro le smagliature

Le smagliature si presentano come delle cicatrici e derivano dalla ‘rottura’ delle fibre elastiche del derma. A parte il loro aspetto antiestetico è un problema comune a uomini e donne e la loro causa può avere diverse origini, ma spesso hanno una predisposizione genetica.

Tuttavia una delle cause più comuni sono le trasformazioni del corpo troppo repentine, come accade quando si ingrassa velocemente o in gravidanza.

Questo olio viene applicato nella prevenzione delle smagliature su seno e stomaco, ma anche nella cura. Tuttavia, non dovrebbe essere utilizzato in modo permanente durante la gravidanza, poiché i medici hanno dimostrato un rischio di sensibilizzazione del feto alle noci. Puoi ad esempio alternare con burro di karité.

Una protezione per i capelli

Anche se è adatto a tutti i tipi di capelli, per i quali è una vera cura delicata, quest’olio è particolarmente indicato per capelli secchi, spezzati, fragili, crespi e afro. Li nutre in profondità con balsami e maschere per capelli, oppure applicati direttamente sulle punte. L’olio emolliente di mandorle dolci regola la produzione di sebo ed elimina le impurità, permettendo da un lato di combattere la forfora, dall’altro di calmare il prurito del cuoio capelluto.