Come fare maschere viso idratanti fatte in casa, per pelli mature

Le maschere viso sono molto efficaci nel combattere l’invecchiamento della pelle, la pelle matura è spesso meno tonica e richiede più attenzioni.

Ma attenzione, devono essere applicate subito dopo la loro creazione per evitare che si ossidino.

Maschere viso pelli mature

Le pelli mature hanno bisogno di idratazione costante e nutrimento. Una maschera antiage dovrà essere ricca di ingredienti antiossidanti naturali, da applicare su viso e decolleté (ma anche sulle mani!) per ridonare nuova tonicità ed elasticità alle pelli mature.

Prima di iniziare consigliamo di preparare la pelle al trattamento, detergendola con un detergente specifico per il proprio tipo di pelle.

Poi, aiutiamoci con il vapore ad aprire i pori della pelle per fare in seguito penetrare bene la maschera e rimuovere meglio le impurità.

Senza alcuna pietà per il viso, il vento, il freddo, l’aria troppo secca in casa o in ufficio, ma anche l’inquinamento e presto il sole favoriscono la comparsa delle prime rughe. Come proteggere e nutrire la tua pelle fino alla sazietà? La risposta in poche ricette per realizzare la tua maschera viso idratante fatta in casa.

Dunque scopriamo i principi attivi naturali per la cura del viso per realizzare una maschera viso idratante fatta in casa!

Avocado fonte di benefici per la pelle

Se la tua pelle ha una chiara tendenza a disidratarsi e sembra affamata, ha bisogno di una vera delizia. In questo caso l’avvocato è un ottimo alleato!

Prendi la polpa di un avocado molto maturo e mescolala con un tuorlo d’uovo.

Applica il composto appena ottenuto sul viso e lascia in posa dai 10 ai 20 minuti.

Passato il tempo di possa rimuovi la maschera con un batuffolo di cotone precedentemente imbevuto di acqua fredda e risciacqua bene.

Termina con un’applicazione con dell’acqua floreale.

Maschere viso al cerfoglio, l’alleato antirughe

Mettete a bollire l’equivalente di una tazza grande d’acqua e aggiungete i gambi e le foglie di un bel mazzo di cerfoglio fresco biologico. Coprite, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare prima di filtrare. Applicare questa lozione mattina e sera. Conservate in frigorifero.

Se ne avete un po’ nel vostro giardino, approfittate del cerfoglio per preparare di volta in volta una maschera assolutamente unica: è nota per ammorbidire la pelle e ritardare la comparsa delle rughe.

Montare 2 dl di panna liquida per renderla spumosa.

Mescolare in una ciotola di cerfoglio tritato.

Applicare sul viso e lasciare in posa per una decina di minuti. Risciacquate con acqua tiepida.

Maschera idratante all’argilla

Se è necessaria un po’ di pazienza per la raccolta delle erbe aromatiche, l’argilla è disponibile tutto l’anno, e con qualsiasi tempo. Inoltre si presta alla composizione di molte maschere, soprattutto per pelli mature.

Mescolate 3 cucchiai di argilla verde, un cucchiaio di aceto di mele biologico e un cucchiaio di olio di germe di grano .

Applicate questa maschera spessa sul viso e lasciarla in posa per 20-30 minuti.

Per rimuoverla dovrete risciacquare accuratamente il viso con acqua tiepida.

M attenzione non dovrete usare mai un utensile di metallo per preparare l’argilla! Un’insalatiera di vetro, un cucchiaio di legno o una spatola, d’altra parte, andranno benissimo.

L’olio di germe di grano, ottenuto dalla spremitura a freddo dei chicchi di grano, è apprezzato per le sue proprietà antiossidanti, ma non solo. Contiene quantità molto interessanti di vitamine A, B, D, E e K. La sua azione antirughe, nutriente , emolliente e rigenerante è ideale per pelli secche, mature, disidratate o danneggiate .